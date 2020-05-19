Объявлен конкурс проектов стелы «А мы из Пензы»

19.05.2020 | 09:29

На улице Пионерской в областном центре, неподалеку от Монумента воинской и трудовой славы, планируется установить стелу «А мы из Пензы».

С этой целью объявлен конкурс профессиональных проектов скульптурной композиции.

Прием заявок пройдет с 16 июня по 17 августа, а с 18 августа по 23 сентября запланировано их рассмотрение и подведение итогов.

В наносимых на объект изображениях следует отразить этапы развития Сурского края в период с образования Пензенской области - 4 февраля 1939 года - до наших дней. В эпизодах, посвященных годам Великой Отечественной войны, необходимо представить образы женщин и детей, внесших свою лепту в Великую Победу.

Также нужно отразить Пензенскую область в послевоенный период как важный индустриальный регион России с приоритетом в развитии машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок.

Кроме того, следует подчеркнуть вклад деятелей культуры и искусства, науки и образования в жизнь и развитие края.

Конкурсный проект представляется в отдел городского дизайна и среды Управления градостроительства и архитектуры Пензы почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при условии завершения режима повышенной готовности.

Номер контактного телефона 8 (8412) 68-15-85, адрес: г. Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 418. Время работы - с 9:00 до 17:00 в будние дни.

«Представленные конкурсные проекты не возвращаются», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.