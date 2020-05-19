Общество

Объявлен конкурс проектов стелы «А мы из Пензы»

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На улице Пионерской в областном центре, неподалеку от Монумента воинской и трудовой славы, планируется установить стелу «А мы из Пензы».

С этой целью объявлен конкурс профессиональных проектов скульптурной композиции.

Прием заявок пройдет с 16 июня по 17 августа, а с 18 августа по 23 сентября запланировано их рассмотрение и подведение итогов.

В наносимых на объект изображениях следует отразить этапы развития Сурского края в период с образования Пензенской области - 4 февраля 1939 года - до наших дней. В эпизодах, посвященных годам Великой Отечественной войны, необходимо представить образы женщин и детей, внесших свою лепту в Великую Победу.

Также нужно отразить Пензенскую область в послевоенный период как важный индустриальный регион России с приоритетом в развитии машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок.

Кроме того, следует подчеркнуть вклад деятелей культуры и искусства, науки и образования в жизнь и развитие края.

Конкурсный проект представляется в отдел городского дизайна и среды Управления градостроительства и архитектуры Пензы почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при условии завершения режима повышенной готовности.

Номер контактного телефона 8 (8412) 68-15-85, адрес: г. Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 418. Время работы - с 9:00 до 17:00 в будние дни.

«Представленные конкурсные проекты не возвращаются», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Может лучше отремонтируем больницы в районах? Либо новые построим? А так "пир во время чумы" зачем?

Гость||

Это .Что бы снести Стелу Героям ВОВ и Труда На Советской площади?

Гость||

Гость писал(a):

снести Стелу Героям ВОВ и Труда На Советской площади
Для жуликов и воров, это равносильно выстрелу в ногу.Они и так последние месяцы у власти доживают.

Гость||

Гость писал(a):

Что бы снести Стелу Героям ВОВ и Труда На Советской площади?
Как снесете стелу, рухнет храм.

Гость||

Оставить всё как есть, а монумент новый в сквере 65 лет Победы установить или еще где нибудь. Сквер на Пионерской не требует реставрации.

Имя: Гость
Комментарий:

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