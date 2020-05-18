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Общество

Пензенцам рассказали о полководце Александре Васильевиче Суворове

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Слуга царю - отец солдатам. Смелый, умный, душевный, беззаветно любящий Россию. Таким, по мнению историков, был гениальный полководец Александр Суворов. Ровно 220 лет назад, 18 мая 1800 года, генералиссимус, не проигравший ни одного сражения, ушел из жизни.

Военачальник бывал в Сурском крае. В Мокшанском уезде, ныне Лунинском районе, его семье принадлежало село, теперь оно носит имя полководца. Там на протяжении нескольких лет проводили праздники, посвященные Суворову.

«Это большая честь для нас, что полководец на территории Лунинского района в свое время бывал неоднократно. Мы просто обязаны помнить и чтить его память», - сообщил глава администрации района Алексей Атясов.

В селе имеется бюст Александра Васильевича. Его установили много лет назад.

А в ноябре 2018-го уже в областном центре был открыт памятник Пензяку Толстопятому. Скульптурная композиция состоит из двух фигур - гренадера и Суворова. В основу работы художников Германа Феоктистова и Валерия Кузнецова лег исторический анекдот.

«Когда в 1799 году Суворов с русской армией переходил через Альпы, многие солдаты натерли ноги, кроме пензенских. Когда он спросил почему, ему наши пензенские гренадеры показали носки шерстяные с двойной пяткой. Он посмотрел, удивился, сказал: «Молодцы, пензяки толстопятые!» - пояснил автор скульптурной композиции Герман Феоктистов.

А еще в городе на Суре есть улица Суворова. Она находится в центре и названа тоже в честь Александра Васильевича.

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