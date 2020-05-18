Баннер на улице Терновского зовет пензенцев гулять

18.05.2020 | 18:36

Пензенцам советуют не сидеть в четырех станах. Такой призыв размещен на баннере, который находится на улице Терновского, недалеко от остановки общественного транспорта. На плакате рядом с фотографией сноубордиста написано: «Плохая погода не повод остаться дома». И совсем другого мнения придерживаются врачи. Они советуют в пору распространения коронавируса выходить на улицу как можно меньше - чтобы не подхватить заразу.

«Только самоизоляция, только ограничительные функции помогут нам предохранить население от большего поражения», - заявил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

«Цепочку распространения коронавирусной инфекции нужно прервать. Необходимо соблюдать узкий круг общения. Не нужно ходить в гости, не нужно ездить на шашлыки», - предупредила зам. министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Местные жители утверждают, что баннер, не способствующий самоизоляции, повесили не один месяц назад. Со временем плакат выцвел на солнце, немного потрескался и порвался.

Если до появления коронавируса подобный призыв к активному образу жизни звучал вполне логично и уместно, то теперь, когда ежедневно наличие инфекции подтверждается у десятков пензенцев, такая социальная реклама больше напоминает злую шутку.

Но и она у некоторых горожан вызывает положительные эмоции. Потому что напоминает о временах, когда о заразе под названием COVID-19 никто не слышал.