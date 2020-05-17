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Общество

В Пензенскую область контрабандой пытались доставить маски и перчатки

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Направлявшиеся в Пензенскую область 14 грузовиков с масками и респираторами не смогли пересечь границу с Российской Федерацией.

Как сообщает портал «Казинформ», груз следовал из Алматы в Казахстане. Пограничники остановили фуры на пункте пропуска «Сырым» и обнаружили запрещенные к вывозу средства индивидуальной защиты, а также бесконтактные термометры, перчатки, защитные очки, костюмы, антисептики, фильтры для респираторных масок, лекарства.

Помимо этого, в накладных были указаны медицинские инструменты и оборудование, для экспорта которых требуются разрешительные документы.

Ни их, ни разрешения на торговлю данными товарами, как и лицензии, подтверждающей их подлинность, юридическое лицо предоставить не смогло.

«Кроме этого, не зарегистрированы электронные счета-фактуры в информационной системе ЭСФ КГД РК МФ РК, следовательно, товары являются поддельными. Общая сумма всего груза составила более 950 млн тенге (более 165 млн. рублей – Прим. ред.)», - отмечает портал «Казинформ».

Материалы по факту случившегося передали в департамент экономических расследований Западно-Казахстанской области. У поставщика медицинских изделий проведут выездную таможенную проверку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото inform.kz/ru
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Гость||

Из Китая везли?

Гость||

С кем была договоренность в Пензенской области???

Гость||

под бульдозер

Гость||

Москва купила крупнейшего в России производителя масок — компанию КИТ.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/15/05/2020/5ebda4fd9a79473b98aa96e7

Конкуренты нам не нужны

Гость||

Где конкуренция -там снижение цен!

Гость||

А в Караванах откуда столько масок?

Имя: Гость
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