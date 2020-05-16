Выход пензенцев из самоизоляции может стать испытанием

16.05.2020 | 19:25

Пензенцы с нетерпением ждут, когда кончится режим самоизоляции и можно будет свободно гулять где угодно и делать что захочется. Однако есть вероятность, что период после снятия ограничений станет настоящим испытанием для людей.

Доктор психологических наук из Пензы прогнозирует возникновение различных проблем в связи с резким возвращением к привычному образу жизни.

Крайне вероятно, например, что засидевшиеся дома граждане энергично примутся за работу, тренировки. Именно тут и кроется опасность: внезапная физическая активность может стать мощным стрессом для расслабленного организма и спровоцировать расстройства.

«У многих - натуральная эйфория: сейчас мы побежим, мы все можем, соскучились по активности! Но вполне можно и не рассчитать сил», - отметил доктор психологических наук Всеволод Константинов.

«Может, будем потихонечку выходить… хотя нет. Все кучей повалят!» - рассудила пензячка.

«Все в шоке будут, когда на улицу выйдут, от того, что есть какое-то движение», - поддержал молодой человек.

Кроме того, существует риск появления недопонимания после длительной разобщенности. Специалист не исключает и конфликтов в коллективах. Поэтому людям придется аккуратнее выражать свои чувства и эмоции.

«Какой-то юмор по отношению к пережитому может быть очень болезненным, может сильно отозваться на человеке, который решил пошутить на эту тему», - предупредил Всеволод Константинов.

Работу над хорошей физической формой рекомендует начать с прогулок на свежем воздухе с постепенным увеличением нагрузок.