Пензенские дачники вступили в борьбу за будущий урожай

16.05.2020 | 20:20

В середине мая погода преподнесла «сюрприз» в виде похолодания и заморозков. Дачники приступили к спасательным операциям.

«Помидоры оставлять в открытом виде нельзя! Надо будет пленкой накрыть», - запланировала Татьяна Лапшина.

Для пензячки шесть соток - не просто дачный участок, а настоящая жизненная философия. Все выходные и праздничные дни она там. Может быть, потому, что сама родом с Кубани и с детства приучена работать на земле. Все грядки - одна к одной.

Когда погода решила ночью передать зимний привет, женщина сразу бросилась в битву за будущий урожай.

«Теплица на ночь была закрыта, а грядочки укрыла. Ничего не замерзло, все хорошо», - отметила дачница.

Также у Татьяны высажены в грунт теплолюбивые огурцы, перец - все они требуют сейчас повышенной заботы и внимания.

В стремлении защитить свою рассаду любой дачник готов бороться и с капризами природы, и с болезнями растений, и с вредителями. Чем больше они так трудятся, тем больше у них жизненных сил. К тому же - самоизоляция.

«В маске потихоньку через лес - сюда. А тут уже нет никого, ни с кем не общаешься - только природа и растения», - рассказала Татьяна Лапшина.