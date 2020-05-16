Общество

Пензенские дачники вступили в борьбу за будущий урожай

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В середине мая погода преподнесла «сюрприз» в виде похолодания и заморозков. Дачники приступили к спасательным операциям.

«Помидоры оставлять в открытом виде нельзя! Надо будет пленкой накрыть», - запланировала Татьяна Лапшина.

Для пензячки шесть соток - не просто дачный участок, а настоящая жизненная философия. Все выходные и праздничные дни она там. Может быть, потому, что сама родом с Кубани и с детства приучена работать на земле. Все грядки - одна к одной.

Когда погода решила ночью передать зимний привет, женщина сразу бросилась в битву за будущий урожай.

«Теплица на ночь была закрыта, а грядочки укрыла. Ничего не замерзло, все хорошо», - отметила дачница.

Также у Татьяны высажены в грунт теплолюбивые огурцы, перец - все они требуют сейчас повышенной заботы и внимания.

В стремлении защитить свою рассаду любой дачник готов бороться и с капризами природы, и с болезнями растений, и с вредителями. Чем больше они так трудятся, тем больше у них жизненных сил. К тому же - самоизоляция.

«В маске потихоньку через лес - сюда. А тут уже нет никого, ни с кем не общаешься - только природа и растения», - рассказала Татьяна Лапшина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Молодцы старички!!! Побороли коронавирус,а теперь борьба за урожай.

Гость||

Вот заняться нечем. Дача что бы отдыхать, а не батрачить. Вот прутся на этом автобусе с баулами. Ненормальные люди. Дача это шашлык, бассейн, баня.

Гость||

Гость писал(a):

Вот заняться нечем. Дача что бы отдыхать, а не батрачить. Вот прутся на этом автобусе с баулами. Ненормальные люди. Дача это шашлык, бассейн, баня.
Во первых, когда станешь пенсионером, то узнаешь как живётся на пенсию. Во вторых, многие предпочитают питаться натуральными продуктами, а не тем, что продают в магазинах. Ну и в третьих, культура у Вас не блещет.

Гость||

Ага, а врачи вступили в борьбу за здоровье и жизнь дачников

penzainform.ru писал(a):

Первые плоды майских праздников: в Пензенской области зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Подобного с момента начала пандемии в регионе еще не фиксировали. У 61 жителя Сурского края тест дал положительный результат.
По настоящему надо было писать, первые плоды открытия дачного сезона дали свой результат.

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