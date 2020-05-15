В Пензе любительницы маникюра отметили праздник лака

15.05.2020 | 20:00

Семь цветов есть в радуге и в несколько раз больше - у страстных любительниц маникюра, коллекционирующих лак. Этих прекрасных дам с недавнего времени называют лакоманьяками, или лакоманами. 15 мая - их день.

Праздник появился в 2016 году по инициативе многочисленных поклонниц накрашенных ногтей.

У Елены около 100 разных флакончиков, и она продолжает покупать: лаков много не бывает.

«Нравится и светло-розовый, и розовый потемнее. Выбор огромный - глаза разбегаются», - отметила любительница лака для ногтей.

Женщины стали чаще отдавать предпочтение гель-лаку. Его любят за манящий глянцевый блеск или, напротив, бархатную матовость, идеальную гладкость и, конечно, за буйство красок. Одни приобретают пузырьки, другие часто обновляют маникюр.

«А настроение разное! Вчера одно было - я хотела темный, сегодня я пришла и поняла, что хочу светлый. А какой - не знаю», - призналась Людмила.

«Ну женщины - они такие», - констатировала Елена.

В честь праздника она согласилась сделать подруге маникюр у себя дома, ведь мастерам ногтевого сервиса пока запрещено работать. Для Людмилы выбрали фиолетовый вариант.

Только на лак болотного цвета никто не смотрит.

«Всем хочется красок, наверное, поэтому этот цвет редко выбирают», - предположила любительница лака для ногтей.

Фаворитами девушек вне зависимости от сезона считаются все оттенки красного и бежевого, именуемого «нюд».