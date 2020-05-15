Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|21:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе любительницы маникюра отметили праздник лака

Печать

Семь цветов есть в радуге и в несколько раз больше - у страстных любительниц маникюра, коллекционирующих лак. Этих прекрасных дам с недавнего времени называют лакоманьяками, или лакоманами. 15 мая - их день.

Праздник появился в 2016 году по инициативе многочисленных поклонниц накрашенных ногтей.

У Елены около 100 разных флакончиков, и она продолжает покупать: лаков много не бывает.

«Нравится и светло-розовый, и розовый потемнее. Выбор огромный - глаза разбегаются», - отметила любительница лака для ногтей.

Женщины стали чаще отдавать предпочтение гель-лаку. Его любят за манящий глянцевый блеск или, напротив, бархатную матовость, идеальную гладкость и, конечно, за буйство красок. Одни приобретают пузырьки, другие часто обновляют маникюр.

«А настроение разное! Вчера одно было - я хотела темный, сегодня я пришла и поняла, что хочу светлый. А какой - не знаю», - призналась Людмила.

«Ну женщины - они такие», - констатировала Елена.

В честь праздника она согласилась сделать подруге маникюр у себя дома, ведь мастерам ногтевого сервиса пока запрещено работать. Для Людмилы выбрали фиолетовый вариант.

Только на лак болотного цвета никто не смотрит.

«Всем хочется красок, наверное, поэтому этот цвет редко выбирают», - предположила любительница лака для ногтей.

Фаворитами девушек вне зависимости от сезона считаются все оттенки красного и бежевого, именуемого «нюд».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

идиотизм какой то

Гость||

Они его нюхают?

Гость||

Ээээ ,это же праздник лака ,а не маникюрного лака!У нас "праздник" отжимают.)))Мужики празднуем день лака тоже,за нитроцеллюлозный (НЦ)для дерева и кремнеорганические лаки для металла !!!)))

Гость||

Я ржу с этих ногтестрижек нищих.

Гость||

а разве на дому разрешено такие услуги оказывать в период самоизоляции?

Гость||

Бездельницы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте