Пензенцам объяснили ограничение выплат на детей до 16 лет

15.05.2020 | 11:15

Около 150-170 звонков и более 100 электронных обращений поступает в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Об этом рассказал на прямой линии министр Алексей Качан.

Множество вопросов касается поддержки семей, которые должны получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В частности, жителей области интересует, чем оправдан верхний предел, если совершеннолетие по законодательству наступает с 18 лет.

«Данная мера социальной поддержки предназначена для детей от 3 до 15 лет включительно. Дело в том, что есть случаи, когда человек с 16 лет имеет полную дееспособность. Например, он заключает официальный брак, начинает трудовую деятельность, открывает собственное дело. Поэтому не все дети с 16 лет остаются таковыми до 18», - пояснил Алексей Качан.

Он также отметил, что данный вид помощи предполагает представление как можно меньшего объема документов, чтобы облегчить родителям получение выплаты.