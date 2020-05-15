Общество

Пензенцам объяснили ограничение выплат на детей до 16 лет

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Около 150-170 звонков и более 100 электронных обращений поступает в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Об этом рассказал на прямой линии министр Алексей Качан.

Множество вопросов касается поддержки семей, которые должны получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В частности, жителей области интересует, чем оправдан верхний предел, если совершеннолетие по законодательству наступает с 18 лет.

«Данная мера социальной поддержки предназначена для детей от 3 до 15 лет включительно. Дело в том, что есть случаи, когда человек с 16 лет имеет полную дееспособность. Например, он заключает официальный брак, начинает трудовую деятельность, открывает собственное дело. Поэтому не все дети с 16 лет остаются таковыми до 18», - пояснил Алексей Качан.

Он также отметил, что данный вид помощи предполагает представление как можно меньшего объема документов, чтобы облегчить родителям получение выплаты.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам объяснили ограничение выплат на детей до 16 лет
ПРОСТО ДАЙТЕ НАМ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ!

Гость||

ПРОСТО ИДИ И РАБОТАЙ А НЕ ЖДИ МАНУ НЕБЕСНУЮ.ВАМ СКОЛЬКО НЕ ДАЙ ВСЕ МАЛО!!!!ХВАТИТЬ НЫТЬ УЖЕ!!!НАПЛОДИЛИ ПО 2-3 ДЕТЕЙ ЗА ПУТИНСКИЕ 500ТР ПРОФУКАЛИ О НОИТЕ СИДИТЕ

Гость||

Гость писал(a):

ПРОСТО ИДИ И РАБОТАЙ
Где, подскажи пожалуйста.

Гость||

Гость писал(a):

ПРОСТО ДАЙТЕ НАМ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ!
Когда будешь квалифицированным специалистом, работа тебя сама будет искать.

Гость||

Гость писал(a):

ПРОСТО ИДИ И РАБОТАЙ А НЕ ЖДИ МАНУ НЕБЕСНУЮ.ВАМ СКОЛЬКО НЕ ДАЙ ВСЕ МАЛО!!!!ХВАТИТЬ НЫТЬ УЖЕ!!!НАПЛОДИЛИ ПО 2-3 ДЕТЕЙ ЗА ПУТИНСКИЕ 500ТР ПРОФУКАЛИ О НОИТЕ СИДИТЕ
Где такая работа? официальная

Гость||

Гость писал(a):

ПРОСТО ИДИ И РАБОТАЙ А НЕ ЖДИ МАНУ НЕБЕСНУЮ.ВАМ СКОЛЬКО НЕ ДАЙ ВСЕ МАЛО!!!!ХВАТИТЬ НЫТЬ УЖЕ!!!НАПЛОДИЛИ ПО 2-3 ДЕТЕЙ ЗА ПУТИНСКИЕ 500ТР ПРОФУКАЛИ О НОИТЕ СИДИТЕ
Неужели 500т.руб в иесяц?

Гость||

ПРОСТО ИДИ И РАБОТАЙ

Где, подскажи пожалуйста.

На бирже полно вакансий и на авито тоже. Кто реально хочет работать, тот работает.

Гость||

ПРОСТО ДАЙТЕ НАМ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ!

На бирже полно вакансий и на авито тоже. Кто реально хочет работать, тот работает.

Гость||

Гость писал(a):

На бирже полно вакансий и на авито тоже. Кто реально хочет работать, тот работает.
На Авито требуются квалифицированные помощники руководителя, заработок от 60 000 рублей!

Гость||

Гость писал(a):

На бирже полно вакансий
Там около 12 000 зарплата крутится, как раз за коммуналку, за проезд и на хлеб с гречкой хватит.

Гость||

троль дурачок неудачник.

Гость||

Я через биржу на 20000 руб устроился на работу без проблем

Гость||

При зарплате в 12000 можно оформить субсидию на ЖКХ

Гость||

Гость писал(a):

троль дурачок неудачник.
дурачок ты наконец научился писать, теперь новое слово троЛЛь! Тренируйся.

Гость||

Это сам Володя Путин в своем обращении задал двойной стандарт ,изначально в своем обращении он заикаясь но отчетливо называет возраст 16 лет и в том же обращении при разяснении уже повторяет но уже возраст не 16 лет а 15 лет.

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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