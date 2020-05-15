Глава Пензы поздравил горожан с Днем семьи

15.05.2020 | 08:59

В пятницу, 15 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Международным днем семьи.

«Семья - это основа жизни, начало всех начал, это близкие люди, родители, дети и дом, где нас любят и ждут. Семья - это надежная опора для любого человека, источник вдохновения и сил для преодоления любых жизненных трудностей. Именно в семье ребенок формируется как личность, учится добру, справедливости, любви, уважению к окружающим.

Крепкие семье всегда были и остаются залогом нравственного развития общества, сохранения культурных традиций и духовного наследия.

Построить крепкую и дружную семью, вырастить детей, быть для них примером - это большая работа и ответственность.

Я хочу сказать особые слова благодарности многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети. Спасибо вам за нелегкий родительский труд, щедрость души, заботу и терпение! Спасибо дедушкам и бабушкам, вырастившим собственных детей, а теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков!

Уважаемые земляки, пусть в ваших домах царит гармония, взаимопонимание, надежда, вера, любовь, звучит детский смех! Счастья вам, крепкого здоровья, добра, удачи и благополучия во всех делах! Берегите и цените свои семьи, храните семейный уют и тепло!» - говорится в обращении Владимира Мутовкина.