В областную больницу передали экраны и перчатки от Заксобра

14.05.2020 | 13:16

В четверг, 14 мая, по инициативе председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина депутат Яна Куприна передала врачам областной больницы имени Н. Н. Бурденко средства индивидуальной защиты.

Медработникам доставили пластиковые защитные экраны для лица и хирургические перчатки.

Яна Куприна пояснила, что СИЗы приобрели за счет пожертвований предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным, а также парламентариев - членов фракции «Единая Россия».

«Это не первая помощь, которая оказана нашему учреждению по инициативе Валерия Лидина. Врачи, медицинские сестры, санитары, водители сегодня нуждаются в поддержке. В первую очередь - средствами индивидуальной защиты, поскольку от этого зависят их собственная безопасность и жизнь окружающих», - отметил главный врач больницы Вячеслав Космачев, который сам является депутатом Заксобра.

Он призвал всех жителей области соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без необходимости, «чтобы разорвать цепочки передачи опасной инфекции».