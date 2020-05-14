Территорию Восточного кладбища расширят к середине сентября

14.05.2020 | 18:36

Начальник участка Восточного кладбища показал, в каком направлении станут расширять территорию. Там, где сейчас растут березы вперемешку с хвойными, будет царить вечный покой.

«В ближайшей перспективе здесь будет открыто новое кладбище на 40 гектаров в сторону леса. Будет расчищено», - сообщил начальник участка Восточного кладбища Андрей Мальков.

Пока контракт на выполнение работ заключен на участок площадью всего 1,5 гектара. На обустройство новых мест захоронений выделяется чуть больше 26 миллионов рублей.

«В настоящее время процедура торгов завершена, определена подрядная организация, которая будет выполнять работы по строительству участка кладбища. Будет выполнено строительство дороги (около 600 метров), вертикальная планировка (1,5 гектара) и обустройство входной группы, парковочные места», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

По проекту предусмотрено ограждение территории, но, возможно, это будет выполнено на следующем этапе создания нового участка кладбища. Пока к нему ведет проселочная грунтовка.

Вопрос с появлением крематория на территории Пензы остается открытым вот уже несколько лет. Планировалось, что строить кремационный блок будет инвестор, но пока с мертвой точки дело не сдвинулось. А вот обустройство части нового кладбища должно начаться в скором времени. Срок исполнения работ - до середины сентября.