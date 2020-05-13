Общество

В Пензе бомжу простили преступление, совершенное от голода

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В Пензе прекратили уголовное преследование 52-летнего бомжа-рыболова.

Утром 24 апреля, в период нереста, он рыбачил на Суре, вблизи улицы Набережная Реки Мойки, и поймал сетью-косынкой три плотвички.

Полицейские задержали мужчину на месте. 1 мая в отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов.

Рыбак объяснил, что пошел на преступление от голода, продавать выловленное он и не думал.

«В связи с незначительным количеством и стоимостью пойманной рыбы, отсутствием вредных последствий для окружающей среды надзирающий прокурор отменил постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

А план по палкам? На нарушении самоизоляции будем делать?

Гость||

Ещё немного и все будут как этот бомж, чтобы с голоду не сдохнуть на преступления идти.

Гость||

Какая добрая новость

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полицейские задержали мужчину.

Он рыбачил на Суре, вблизи улицы Набережная Реки Мойки, и поймал сетью-косынкой три плотвички.

Твари, они еще ми следствие вели, и прокуроры за него зарплату получали.

Гость||

Гость писал(a):

Полицейские задержали мужчину
У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в истории мы тьму примеров слышим

Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву".

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Гость||

Что-то стыдно даже становится за полицию нашу.

Заняться видно больше нечем)))

Гость||

На КПД этих косыночников полно, почему там не ловят?

Имя: Гость
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