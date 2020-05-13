В Пензе бомжу простили преступление, совершенное от голода

13.05.2020 | 12:13

В Пензе прекратили уголовное преследование 52-летнего бомжа-рыболова.

Утром 24 апреля, в период нереста, он рыбачил на Суре, вблизи улицы Набережная Реки Мойки, и поймал сетью-косынкой три плотвички.

Полицейские задержали мужчину на месте. 1 мая в отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов.

Рыбак объяснил, что пошел на преступление от голода, продавать выловленное он и не думал.

«В связи с незначительным количеством и стоимостью пойманной рыбы, отсутствием вредных последствий для окружающей среды надзирающий прокурор отменил постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.