В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты

13.05.2020 | 18:48

Денег хватит всем, кому они положены. Ажиотаж создавать не нужно, лично штурмовать офисы пенсионного фонда тоже нет необходимости. Все заявления подаются в электронном виде. Это касается и дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, и единовременного 10-тысячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

В первом случае деньги могли получить только семьи, имеющие право на материнский капитал, но с 11 мая в соответствующий указ внесены изменения.

«Дополнительно будут иметь право на выплату 5 000 рублей те семьи, в которых есть дети до 3 лет. Это дети, рожденные с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года - им меньше трех лет, и родители не имели права на материнский капитал», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Данную выплату уже получили 15 085 человек. В связи с изменениями по 5 000 на малыша за апрель, май и июнь перечислят приблизительно еще такому же количеству пензенцев - при условии, что ребенку в этот период 3 лет не исполнилось.

Соответствующее заявление нужно подать на портале госуслуг либо в «Личном кабинете» гражданина на сайте пенсионного фонда до 1 октября 2020 года. Сделать это может как мать, так и отец.

«Особое внимание нужно обращать на заполнение реквизитов: правильно указывать свой расчетный счет, куда будут перечисляться деньги, правильно указывать реквизиты документов о рождении ребенка», - предупредила Любовь Евдокимова.

Все сведения тщательно проверяются. Если обнаруживается ошибка или несоответствие, то по заявлению выносится отказное решение. Подобных случаев уже более 4 тысяч.

Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

«Дети, рожденные с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года», - пояснила Любовь Евдокимова.

Заявление на получение 10 тысяч можно оформить только на портале госуслуг до 1 октября 2020 года. В запасе есть еще 4,5 месяца.