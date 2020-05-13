Пензенцы не спешат покупать ландыши у уличных продавцов

13.05.2020 | 20:00

На нежно-белые букетики пензенцы практически не обращают внимания, проходя мимо уличных торговцев. У тех сезонный цветок - ландыш. Нина Николаевна говорит, что довольно быстро набрала. Благо что далеко за ними отправляться не надо.

«Я живу около леса, там их как сорняков», - рассказала пензячка.

Главное - чтобы голова не кружилась от настойчивого аромата. На улице он едва уловим, а вот в помещении чувствуется острее.

Спрос на цветы практически нулевой, сетуют продавцы. То ли погода портит майское настроение, то ли цветы - даже ландыши за 50 рублей - стали для многих роскошью.

«У меня трое внуков, кушать хочется, денег мало, вот и приходится», - пояснила женщина.

Ей только и остается. что сидеть под зонтиком. Авось кто решит порадовать себя майским лесным чудом.