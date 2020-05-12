В сквере «Три гвоздики» покрасили монумент и обновили урны

12.05.2020 | 20:00

Руки дошли до «Трех гвоздик». На улице Карпинского благоустроили сквер. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

«Выполнена покраска монумента, обновлены урны, покрашены лавочки, разбиты цветочные клумбы, заасфальтирована территория, выполнена опиловка аварийных деревьев, высажены саженцы елей», - говорится там.

В порядок сквер приводили работники различных пензенских предприятий. Представители МУП «Зеленое хозяйство» вбивали колья в землю и подвязывали молодые деревья, чтобы ровно росли.

В былые годы зеленая зона не раз беспокоила пензенцев. Чего там только не случалось! В июне 2017-го лопнула труба и вода залила территорию. Автовладельцы ставили машины на поляны.

«Я подошла и говорю: «Овца неумная! Это же сквер «Три гвоздики» - «Иди отсюда, бабушка, тебе делать, что ли, нечего?» - вот и весь ответ», - рассказала пенсионерка.

А весной 2015-го неизвестные злодеи топорами попортили деревья, они и теперь стоят обмотанные пленкой и специальным материалом.

«Сквер будет, но если эти деревья мы не сможем сохранить, значит, здесь будут другие деревья», - пояснял глава администрации г. Пензы Юрий Кривов.

«Ясень - дерево города, ценные породы, все вырубили, а ветлы оставили. Сад можно, хорошие деревья подсадить», - отметил житель ул. Карпинского Альберт Федечкин.

«Три гвоздики» заложили в городе в 1980-м в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне.