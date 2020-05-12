Пензенские медсестры отметили профессиональный праздник

12.05.2020 | 19:12

Обычно свой профессиональный праздник они отмечают с размахом: устраивают концерты, играют в КВН... Но в этом году формат изменился. Коронавирус лишил пензенских медсестер веселого мероприятия, но совсем без торжества все-таки не оставил. Главврач клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев со своими коллегами обратился к «сестричкам» дистанционно.

«Хотелось бы очно поздравить, сказать добрые слова, но все-таки... В ваш адрес в первую очередь - поклон, во вторую очередь - пожелания здоровья, благополучия, любви, счастья», - перечислил Дмитрий Зиновьев.

«В мире, наверное, не существует профессии милосерднее, гуманнее, добрее, светлее и лучше, чем профессия медицинской сестры. Я желаю вам в это нелегкое время сохранить себя, свои коллективы и надеюсь, что мы справимся с тяжелой задачей, которую перед нами поставила жизнь», - подчеркнула заместитель главного врача клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Наталья Тимофеева.

Главная медицинская сестра больницы Людмила Мачан написала стихи к празднику.

«Не дай нам бог душой ожесточиться, привыкнуть к смерти, боль не замечать. Сестрой не стать, ей следует родиться, с любовью к людям нужно жизнь начать», - прочла она.

Валентина Андреюшкина - медицинская сестра. Она держала в своих руках несколько поколений новорожденных пензенцев: 40 лет работает в городском родильном доме.

«Все детки разные, все очень хорошие. И какие-то умненькие, у них сразу такие глазки: с ними начинаешь разговаривать - и они понимают, слышат тебя», - пояснила Валентина Егоровна.

Свой профессиональный праздник, Международный день медицинской сестры, она провела на рабочем месте. Это уже традиция. Ведь медсестры опекают молодых мам вплоть до момента их выписки из роддома.

«Очень хотелось бы им сказать большое спасибо. С их помощью роды проходят намного легче, и они очень помогают, когда нужно научиться пеленать ребеночка, мыть его и так далее», - рассказала мама Вера Еманова.

В России торжество в честь среднего медперсонала отмечается с 1993 года, когда была основана ассоциация медсестер. 12 мая выбрано потому, что в этот день в 1820-м родилась Флоренс Найтингейл - самая известная сестра милосердия, которая считается основоположницей этого дела. Английская девушка из богатой семьи в 20 лет сбежала из дома, чтобы посвятить свою жизнь помощи больным людям и уходу за ними.