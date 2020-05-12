Общество

Губернатора возмутили дорожники, работающие без масок

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Во вторник, 12 мая, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева по недопущению распространения коронавируса.

«Строительную и дорожную отрасли мы практически не закрывали, дней пять они не работали, хотя в Москве только сейчас начинают работать. Мы дали возможность строить школы, дома, объекты соцкультбыта, строить дороги», - констатировал губернатор.

Его возмутило, что при всем этом многие рабочие пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают установленные в регионе требования по обязательному ношению медицинских масок, а руководители закрывают на это глаза.

«Я один раз сделал замечание Гришаеву: проезжая по городу, вижу, что сотрудники дорожных подрядных организаций работают без масок. Второй раз делаю замечание. Вчера нашел главного подрядчика, позвонил ему и сказал: «Слушайте, вы что делаете, я вас закрою! И ваше предприятие закрою!»

Через полчаса я еду, смотрю: в масках. Но это же неправильно! Требование было, что должны работать в масках. Нравится - не нравится, должны работать в масках. Министр, куда смотрите вы? Почему не контролируете? Я вас буду тогда наказывать за недоработку», - предупредил Иван Белозерцев.

По данным на 12 мая, в области 840 случаев заражения коронавирусом, 440 выздоровевших и 10 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

А трусы они одели?

Гость||

а бордюрники радуют его взор

Гость||

Уже пандемия заканчивается... Вот так и бывает....

Гость||

Сидеть в кабинете с кондиционером и возмущаться - великое дело. А на дороге под солнцем и с горячим асфальтом пусть попробует поработать.

Гость||

Мы должны поставить надежный бордю.. тьфу, т.е. барьер перед распространяющейся инфекцией!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 12:55|

Мы должны поставить надежный бордю.. тьфу, т.е. барьер перед распространяющейся инфекцией!

+100

Гость||

Уважаемый губернатор, в магазинах "Лента", "Проспект" и др. также не выполняют ваше указание и пускают в магазины без масок!!! Наведите порядок или закройте эти магазины!!!

Гость||

Ну что губер супротив Гришаева?

Гость||

Да, тоже обратила внимание, что во многих продуктовых магазинах никто не следит, чтобы покупатели были в масках((( Такое ощущение, что местные законы в Пензе никто не соблюдает, а власть не реагирует...

Гость||

Что то на возложении венков у памятника Победы только Супиков был в маске. Что же Иван сам не исполняет свои распоряжения. В своём глазу бревна не заметил.

Гость||

Пацаки по распоряжению Пэже обязаны носить намордники,а то Ицелопам уже разрешили вскрывать пепелацы и транклюкировать пацаков. К четланам и их семействам это не относиться.

)))):((((

Гость||

да уж тут у всех мозг совсем не работает что с Вами безделье сделало.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 13:22|

да уж тут у всех мозг совсем не работает что с Вами безделье сделало.

вам вафлям виднее

Гость||

Гость писал(a):

что местные законы в Пензе никто не соблюдает
ЗАКОНЫ?!?!?!

Ссыте - сидите дома!

Будут раздавать маски, будем носить.

Хватит ныть-то. Что-то не устраивает - реально в туалете запритесь и не выходите!

Гость||

какие маски, деньги делают

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Имя: Гость
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