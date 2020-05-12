Губернатора возмутили дорожники, работающие без масок

12.05.2020 | 12:37

Во вторник, 12 мая, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева по недопущению распространения коронавируса.

«Строительную и дорожную отрасли мы практически не закрывали, дней пять они не работали, хотя в Москве только сейчас начинают работать. Мы дали возможность строить школы, дома, объекты соцкультбыта, строить дороги», - констатировал губернатор.

Его возмутило, что при всем этом многие рабочие пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают установленные в регионе требования по обязательному ношению медицинских масок, а руководители закрывают на это глаза.

«Я один раз сделал замечание Гришаеву: проезжая по городу, вижу, что сотрудники дорожных подрядных организаций работают без масок. Второй раз делаю замечание. Вчера нашел главного подрядчика, позвонил ему и сказал: «Слушайте, вы что делаете, я вас закрою! И ваше предприятие закрою!»

Через полчаса я еду, смотрю: в масках. Но это же неправильно! Требование было, что должны работать в масках. Нравится - не нравится, должны работать в масках. Министр, куда смотрите вы? Почему не контролируете? Я вас буду тогда наказывать за недоработку», - предупредил Иван Белозерцев.

По данным на 12 мая, в области 840 случаев заражения коронавирусом, 440 выздоровевших и 10 умерших.