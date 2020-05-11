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Общество

В Земетчинском районе женщину вынудили уплатить штрафы брата

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Уроженке Земетчинского района пришлось расстаться с крупной суммой, которую ее брат задолжал, не уплачивая штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Женщина уехала работать в один из городов, а свою машину оставила родственнику, понадеявшись на его благоразумие. Однако доверие сестры оказалось обмануто: мужчина накатал 78 штрафов на 85 000 рублей и не спешил их гасить.

Проживая в другом месте, владелица авто, на имя которой и выписывались санкции, писем от ГИБДД и приставов не получала и о задолженности не знала.

«Было установлено место работы должницы и ее счет, на который был наложен арест. Арест счета позволил ей сразу же выяснить причину действий судебных приставов и погасить всю сумму долга за нарушения своего нерадивого родственника», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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