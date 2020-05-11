Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензе предпринимателей возмутил взлет стоимости аренды на рынке

Печать

Сначала на период буйства коронавируса понизили на 40%, а теперь, несмотря на продолжающийся режим повышенной готовности в регионе, вновь вернули прежние расценки. Предприниматели, торгующие овощами и фруктами на одном из крупнейших оптовых рынков Пензы, возмущены решением администрации объекта отменить послабление в виде снижения стоимости аренды.

«Сейчас 3 500 стоит день. Вы понимаете, что это значит?» - сообщил предприниматель Раф.

«Решили, что хватит уступок, что самоизоляция закончилась и продажа нормализовалась. На самом деле продажа в сравнении с прошлым годом составляет всего 30%», - рассказал председатель содружества азербайджанцев Равшан Бабаев.

Ежедневно на рынок приезжают сотни оптовиков. Из-за снизившейся покупательской активности часть товара не успевают реализовать, и он отправляется на помойку.

«Что продал, что не продал - выгрузил машину и машину выпускают. Как обычно - 2 000 брали. Сейчас мою машину не выпускают, чтобы уехать по своим делам, нагло закрывают шлагбаум. 2 700 хотят», - пожаловался предприниматель из Москвы Савелий.

«Собственники не хотят уступить, говорят, что нет никаких оснований, чтобы скинули», - пояснил предприниматель.

«Продукты привозим, кормим людей. Если не нужны - пусть скажут», - заявил предприниматель Звиади.

Попытка выяснить в администрации торгового объекта, почему арендаторам вернули прежние расценки, не удалась.

Вероятно, страсти по ценам в ближайшие дни улягутся. Однако продавцы овощей и фруктов рассчитывают, что собственники оптового рынка пойдут им навстречу, хотя бы на время действия режима повышенной готовности в регионе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Что за "оптовый рынок"?

Гость||

Не нравится не торгуй.Езжай домой.

Гость||

Гусиловский рынок?

Гость||

А вы уважаемые торговцы цену то снизили в данный период! Нет! А вам давай уступки! Круто

Гость||

Всё купим в магазине Моего района дешевле.

Гость||

нет, это северный рынок, где петушок

Гость||

Гость писал(a):

Всё купим в магазине Моего района дешевле.
А Вы в ММР спросите ,где они фрукты-овощи берут

Гость||

Пошукай там во внутренних делах.Почему Пашков-русскай дела на виду.Савин,Ширшина,Симакина-ЭрзяМокшан дела на виду.Неужели особые законы и прописали и для невидимок?По правам предпринимателей с позором.

Гость||

Чемодан, вокзал, Баку

Гость||

Какие прекрасные, исконно поволжские, имена у торговцев...

Гость||

А снижение стоимости аренды как на ценах на овощи и фрукты сказалось? Неужели снизились? Мил человек, корми земляков своих, мы как-нибудь обойдёмся своей капустой-морковкой.

Гость||

Красные холмы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

часть товара не успевают реализовать, и он отправляется на помойку
а за чем раздали бы просто людям или продавали в двое дешевле.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

председатель содружества азербайджанцев
а у себя на родине что не торгуется?

Гость||

Не злите этих горячих кавказских парней.... Пожалеете.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте