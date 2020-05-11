В Пензе предпринимателей возмутил взлет стоимости аренды на рынке

11.05.2020 | 18:24

Сначала на период буйства коронавируса понизили на 40%, а теперь, несмотря на продолжающийся режим повышенной готовности в регионе, вновь вернули прежние расценки. Предприниматели, торгующие овощами и фруктами на одном из крупнейших оптовых рынков Пензы, возмущены решением администрации объекта отменить послабление в виде снижения стоимости аренды.

«Сейчас 3 500 стоит день. Вы понимаете, что это значит?» - сообщил предприниматель Раф.

«Решили, что хватит уступок, что самоизоляция закончилась и продажа нормализовалась. На самом деле продажа в сравнении с прошлым годом составляет всего 30%», - рассказал председатель содружества азербайджанцев Равшан Бабаев.

Ежедневно на рынок приезжают сотни оптовиков. Из-за снизившейся покупательской активности часть товара не успевают реализовать, и он отправляется на помойку.

«Что продал, что не продал - выгрузил машину и машину выпускают. Как обычно - 2 000 брали. Сейчас мою машину не выпускают, чтобы уехать по своим делам, нагло закрывают шлагбаум. 2 700 хотят», - пожаловался предприниматель из Москвы Савелий.

«Собственники не хотят уступить, говорят, что нет никаких оснований, чтобы скинули», - пояснил предприниматель.

«Продукты привозим, кормим людей. Если не нужны - пусть скажут», - заявил предприниматель Звиади.

Попытка выяснить в администрации торгового объекта, почему арендаторам вернули прежние расценки, не удалась.

Вероятно, страсти по ценам в ближайшие дни улягутся. Однако продавцы овощей и фруктов рассчитывают, что собственники оптового рынка пойдут им навстречу, хотя бы на время действия режима повышенной готовности в регионе.