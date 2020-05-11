Пензенский пловец о самоизоляции: Без воды, конечно, тяжело

11.05.2020 | 13:39

Пензенский пловец Егор Павлов, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира - 2019, рассказал о том, чем занимается в период вынужденной самоизоляции.

Егор подчеркнул, что распорядок его дня поменялся незначительно, тем не менее тренировки в бассейне пришлось отложить до лучших времен.

«Я стараюсь сохранить режим, но при этом даю себе возможность высыпаться. Пловцу без воды, конечно, тяжело, но физическую форму нужно поддерживать. В основном - упражнениями общей физической подготовки и кардиотренировками. Помимо этого, я занимаюсь саморазвитием и получаю знания в новых интересных мне сферах», - поделился пловец.

Он отметил, что все сейчас находятся в одинаковых условиях, и посоветовал другим спортсменам не расстраиваться и не опускать руки.

«Главное - помнить, для чего вы пошли в спорт и занимаетесь им по сей день. Берегите себя и оставайтесь дома», - цитирует Егора пресс-служба регионального минспорта.