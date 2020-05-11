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Общество

Пензенский пловец о самоизоляции: Без воды, конечно, тяжело

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Пензенский пловец Егор Павлов, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира - 2019, рассказал о том, чем занимается в период вынужденной самоизоляции.

Егор подчеркнул, что распорядок его дня поменялся незначительно, тем не менее тренировки в бассейне пришлось отложить до лучших времен.

«Я стараюсь сохранить режим, но при этом даю себе возможность высыпаться. Пловцу без воды, конечно, тяжело, но физическую форму нужно поддерживать. В основном - упражнениями общей физической подготовки и кардиотренировками. Помимо этого, я занимаюсь саморазвитием и получаю знания в новых интересных мне сферах», - поделился пловец.

Он отметил, что все сейчас находятся в одинаковых условиях, и посоветовал другим спортсменам не расстраиваться и не опускать руки.

«Главное - помнить, для чего вы пошли в спорт и занимаетесь им по сей день. Берегите себя и оставайтесь дома», - цитирует Егора пресс-служба регионального минспорта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Пловцу без воды, конечно, тяжело,

Как и мухи без воды, и не туды и не сюды.

Гость||

Губит людей не пиво! Губит людей вода!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я стараюсь сохранить режим, но при этом даю себе возможность высыпаться. Пловцу без воды, конечно, тяжело
Езжай в Беларусь и тренируйся сколько хочешь. Хватит спать.

Гость||

Зачем так далеко в Туле бассейны открыли

Гость||

Работай рукой ток без воды

Гость||

На сурском вода прогрелась,пусть плавает сколько угодно.

Гость||

У плавцов говорят ЯЙца квадратные

Имя: Гость
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