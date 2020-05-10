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Общество

Пензенцам напомнили, что делать при встрече с лесными животными

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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напомнили, что делать при встрече с дикими копытными животными в лесу.

В мае у лосей, косуль и оленей начался период отела. Чтобы не спровоцировать животное на нападение, к нему не следует подкрадываться. Лучше остановиться и дать копытному возможность уйти.

«Помните, что здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга, неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны», - пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Уйти работники лесного хозяйства советуют и в случае обнаружения детеныша копытного. На первый взгляд может показаться, что малыш брошен и ему грозит гибель, однако все совсем не так. Как правило, самка, почувствовав приближение человека, прячется. Через какое-то время она обязательно вернется.

Не нужно фотографировать детеныша, трогать его, так как на шерсти может остаться чужой запах, который отпугнет взрослую особь.

«Категорически запрещено изъятие детенышей из естественной среды обитания. Это приравнивается к браконьерству», - подчеркнули в минлесхозе.

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Источник — фото pixabay.com
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