Пензенские спасатели-водолазы приступили к сезонным тренировкам

10.05.2020 | 18:37

Под поверхностной гладью Суры шли работы. Это водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра отрабатывали навыки резки металла под водой. Традиционно после профессионального праздника и перехода с зимнего оборудования на летнее специалисты проводят тренировочные мероприятия.

«Сейчас имитируется срез конструкции под водой. Это экзотермическая сварка, температура плавления 5 500 градусов по Цельсию. Очень серьезная и красивая штука, особенно в чистой воде», - рассказал зам. начальника ПСС Пензенского пожарно-спасательного центра Геннадий Денисов.

На территории области порядка двух тысяч гидротехнических сооружений, и если требуется провести работы на глубине, то ими занимаются водолазы. В Пензенском пожарно-спасательном центре 15 таких специалистов. Все они ежедневно готовы совершать опасные погружения, причем резка металла под водой остается одной из наиболее трудных задач.

«Самая главная сложность - это отсутствие видимости в наших водоемах. Мы практически не видим, где режем, все происходит на ощупь. У нас налажена подводная связь с обеспечивающим страхующим водолазом в составе водолазной группы», - пояснил спасатель-водолаз Александр Мартынов.

В весенне-летний сезон работы у специалистов только прибавится, поскольку наступает жаркое время - люди потянутся к акваториям, на отдых, где зачастую рискуют собственным здоровьем.