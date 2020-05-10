Необходимость самоизоляции пояснили пензенцам главные медики области

10.05.2020 | 18:50

Еще у 41 человека подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», и теперь в Пензенской области 764 гражданина, подхвативших COVID-19.

«Пока патогенный центр вируса за счет мутаций не изменится, не станет более благоприятным, ситуация будет оставаться такой же. Несколько мутаций вируса должно пройти. Только самоизоляция, только ограничительные функции помогут нам предохранить население от большего поражения», - указал главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

По данным оперативного штаба, возраст заболевших от 18 до 88 лет, детей среди них нет. Инфицированы жители разных районов, но больше всего их в областном центре. Также среди госпитализированных один москвич.

«Мы видим, что ряд пациентов мы можем уже лечить в легкой степени ковидовской инфекции на дому, в дневных стационарах. Но здесь надо понимать, что если человек с ковидовской инфекцией находится на лечении на дому, то он должен быть самоизолирован, ни в коем случае не должен ни с кем общаться», - обозначил требования обстановки министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Полностью излечились от коронавируса за последние сутки 49 жителей Сурского края.