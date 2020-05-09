В Пензе поздравили с Днем Победы ветерана-блокадницу

09.05.2020 | 18:00

Эльвира Королева встретила гостей на собственном балконе, не нарушая самоизоляции. Участницу Великой Отечественной войны в Военный Городок прибыли поздравить с Днем Победы представители районной администрации, музыкальной школы № 1, ветераны Вооруженных сил.

«По всей стране проходит такая акция в честь 75-летия Великой Победы - чествуют воинов-победителей. В Первомайском районе поддержали эту традицию. Мы поздравляем ветеранов, которые проживают на территории района», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Эльвира Алексеевна с 13 лет работала на оборонном заводе, где собирала снаряды для советских «катюш», пережила блокаду и в 1944 году была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Сейчас Эльвире Королевой 91 год, у нее трое внуков и трое правнуков.

«Она очень энергичная, жизнелюбивая, цветы - под окном, рассада - на подоконнике. В общем, жить хочет, может, любит и умеет. Гордимся!» - рассказала внучка Эльвиры Королевой Алла Ласюк.

Чествование ветеранов - это всегда цветы и музыкальные подарки. Для Эльвиры Королевой подготовили специальную программу из ее любимых композиций, главными среди которых стали песни военных лет.

«Спасибо вам всем! Будьте тоже здоровы, счастливы. Успеха вам в работе, всего самого доброго, лучшего всем-всем-всем!» - поблагодарила пришедших ветеран войны.