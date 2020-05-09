В Пензе поздравили с Днем Победы ветерана-блокадницу

Эльвира Королева встретила гостей на собственном балконе, не нарушая самоизоляции. Участницу Великой Отечественной войны в Военный Городок прибыли поздравить с Днем Победы представители районной администрации, музыкальной школы № 1, ветераны Вооруженных сил.
«По всей стране проходит такая акция в честь 75-летия Великой Победы - чествуют воинов-победителей. В Первомайском районе поддержали эту традицию. Мы поздравляем ветеранов, которые проживают на территории района», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.
Эльвира Алексеевна с 13 лет работала на оборонном заводе, где собирала снаряды для советских «катюш», пережила блокаду и в 1944 году была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Сейчас Эльвире Королевой 91 год, у нее трое внуков и трое правнуков.
«Она очень энергичная, жизнелюбивая, цветы - под окном, рассада - на подоконнике. В общем, жить хочет, может, любит и умеет. Гордимся!» - рассказала внучка Эльвиры Королевой Алла Ласюк.
Чествование ветеранов - это всегда цветы и музыкальные подарки. Для Эльвиры Королевой подготовили специальную программу из ее любимых композиций, главными среди которых стали песни военных лет.
«Спасибо вам всем! Будьте тоже здоровы, счастливы. Успеха вам в работе, всего самого доброго, лучшего всем-всем-всем!» - поблагодарила пришедших ветеран войны.
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В с. Богословка сегодня прошел концерт для одного зрителя- ветерана Великой Отечественной войны - Саушкина К.И. От его имени хочу поблагодарить и.о. главы администрации Богословского сельсовета Егорова А.В. Большое спасибо за тёплые слова!
Не забывайте ветеранов- их осталось очень мало!