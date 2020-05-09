Общество

В Пензе поздравили с Днем Победы ветерана-блокадницу

Печать

Эльвира Королева встретила гостей на собственном балконе, не нарушая самоизоляции. Участницу Великой Отечественной войны в Военный Городок прибыли поздравить с Днем Победы представители районной администрации, музыкальной школы № 1, ветераны Вооруженных сил.

«По всей стране проходит такая акция в честь 75-летия Великой Победы - чествуют воинов-победителей. В Первомайском районе поддержали эту традицию. Мы поздравляем ветеранов, которые проживают на территории района», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Эльвира Алексеевна с 13 лет работала на оборонном заводе, где собирала снаряды для советских «катюш», пережила блокаду и в 1944 году была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Сейчас Эльвире Королевой 91 год, у нее трое внуков и трое правнуков.

«Она очень энергичная, жизнелюбивая, цветы - под окном, рассада - на подоконнике. В общем, жить хочет, может, любит и умеет. Гордимся!» - рассказала внучка Эльвиры Королевой Алла Ласюк.

Чествование ветеранов - это всегда цветы и музыкальные подарки. Для Эльвиры Королевой подготовили специальную программу из ее любимых композиций, главными среди которых стали песни военных лет.

«Спасибо вам всем! Будьте тоже здоровы, счастливы. Успеха вам в работе, всего самого доброго, лучшего всем-всем-всем!» - поблагодарила пришедших ветеран войны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

В с. Богословка сегодня прошел концерт для одного зрителя- ветерана Великой Отечественной войны - Саушкина К.И. От его имени хочу поблагодарить и.о. главы администрации Богословского сельсовета Егорова А.В. Большое спасибо за тёплые слова!

Не забывайте ветеранов- их осталось очень мало!

Гость||

Их мало, но их СЛОВО, ждем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте