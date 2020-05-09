Совет молодежи поздравил ветеранов АО «Радиозавод» с Днем Победы

09.05.2020 | 09:20

В четверг, 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне представители совета молодежи пензенского АО «Радиозавод» посетили участников войны, тружеников тыла, а также членов заводского совета ветеранов, которые в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены оставаться дома.

Молодые сотрудники предприятия навестили 30 человек. В знак уважения и признания пенсионерам вручили открытки и подарочные наборы. В адрес пожилых людей прозвучали самые теплые поздравления с Великой Победой.

Подарки вручались с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Гости были в масках и перчатках, использовали антисептики и избегали непосредственного контакта с хозяевами.

Поздравления не оставили ветеранов равнодушными. Все они были тронуты заботой и искренне благодарили за внимание, проявленное к ним.