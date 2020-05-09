Общество

Совет молодежи поздравил ветеранов АО «Радиозавод» с Днем Победы

Печать

В четверг, 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне представители совета молодежи пензенского АО «Радиозавод» посетили участников войны, тружеников тыла, а также членов заводского совета ветеранов, которые в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены оставаться дома.

Молодые сотрудники предприятия навестили 30 человек. В знак уважения и признания пенсионерам вручили открытки и подарочные наборы. В адрес пожилых людей прозвучали самые теплые поздравления с Великой Победой.

Подарки вручались с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Гости были в масках и перчатках, использовали антисептики и избегали непосредственного контакта с хозяевами.

Поздравления не оставили ветеранов равнодушными. Все они были тронуты заботой и искренне благодарили за внимание, проявленное к ним.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте