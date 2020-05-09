Общество

Пензячка - ветеран труда сохраняет историю своей семьи

Печать

Герои живут, пока о них помнят потомки. Именно поэтому Александра Мишнина бережно хранит историю защитников в ее семье, пронеся через годы документы и воспоминания. Этим данным, как и Победе, уже 75 лет.

Пенсионерке 91 год. Войну она встретила на Украине, будучи ребенком. Их деревня два года была в оккупации. Немцы отнимали еду, выгоняли людей из собственных домов. Александра Митрофановна узнала, что такое скитания и голод.

«Жили в сарае. 11 семей в доме жило, дом заняли, а в сарае нельзя было ничего держать - немцы все подбирали!» - рассказала хранительница.

В то время на фронте сражались за Победу ее будущий муж Борис Мишнин и его брат Евгений - коренные пензяки. Деверь остался в земле, которую защищал, - погиб около деревни Осетровки Воронежской области от разорвавшейся вражеской мины. О гибели сообщили товарищи фронтовика.

Их письма Александра Митрофановна тоже хранит, чтобы передать своим потомкам. У нее есть сын, внучка и правнучка. А еще пенсионерка хочет написать о фронтовиках в газету.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ветеран, чего боишься, скажи ПРАВДУ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте