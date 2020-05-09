Пензячка - ветеран труда сохраняет историю своей семьи

09.05.2020 | 18:15

Герои живут, пока о них помнят потомки. Именно поэтому Александра Мишнина бережно хранит историю защитников в ее семье, пронеся через годы документы и воспоминания. Этим данным, как и Победе, уже 75 лет.

Пенсионерке 91 год. Войну она встретила на Украине, будучи ребенком. Их деревня два года была в оккупации. Немцы отнимали еду, выгоняли людей из собственных домов. Александра Митрофановна узнала, что такое скитания и голод.

«Жили в сарае. 11 семей в доме жило, дом заняли, а в сарае нельзя было ничего держать - немцы все подбирали!» - рассказала хранительница.

В то время на фронте сражались за Победу ее будущий муж Борис Мишнин и его брат Евгений - коренные пензяки. Деверь остался в земле, которую защищал, - погиб около деревни Осетровки Воронежской области от разорвавшейся вражеской мины. О гибели сообщили товарищи фронтовика.

Их письма Александра Митрофановна тоже хранит, чтобы передать своим потомкам. У нее есть сын, внучка и правнучка. А еще пенсионерка хочет написать о фронтовиках в газету.