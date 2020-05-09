Пензенцы примкнули к «Бессмертному полку», не выходя из дома

09.05.2020 | 19:30

Шествие «Бессмертного полка» в 2020 году проходит в онлайн-режиме. Прямая трансляция ведется на сайте polkrf.ru. К акции подключились миллионы соотечественников и жителей зарубежных стран, чьи родные воевали на фронтах Великой Отечественной.

Олег Шибаев тоже стал участником. Кроме регистрации в интернете, он выставил в окнах квартиры портреты своих героев - Ефима Назарова, Василия Гулина и Сергея Шибаева.

«Они воевали, трудились в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы празднуем это мероприятие в особых условиях. К сожалению, у нас нет возможности собраться в едином строю, как это мы делали раньше, и пройти по проспекту Победы», - отметил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка».

Соседи Олега Владимировича тоже присоединились к всенародной акции, не выходя из дома. И себя, и членов своей семьи Ольга Лазарева считает настоящими патриотами.

«Мы гордимся, что и наши родственники сражались. Тяжело победа досталась стране, не дай бог, чтоб такое повторилось. Отменили сегодня парад и прочие мероприятия, а мы всегда ходили, участвовали», - рассказала жительница Пензы.

Многие горожане, которые по тем или иным причинам не смогли подготовить портреты своих фронтовиков для того, чтобы выставить их в окнах, вывесили государственные флаги или украсили стекла тематическим декором.