«Боевое братство» и общественники отметили юбилей Победы автопробегом

09.05.2020 | 18:45

Члены ветеранской организации «Боевое братство» и общественного совета при УМВД области совершили автопробег, посвященный юбилею Великой Победы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой акция получилась немногочисленной: 15-20 машин и несколько мотоциклов.

«Не берем с собой ни детей, ни жен - только мужики. День сегодня не такой солнечный, как всегда, но, наверное, погода правильно делает. Надо, чтобы люди дома посидели, в безопасности», - отметил член Общественного совета при УМВД Пензенской области Михаил Зейкан.

Виктор Краснов на время прервал режим самоизоляции. Бывший десантник покинул пределы четырех стен, чтобы почтить память отца, который прошел всю войну, строил ложные аэродромы.

«Сначала у него были «секретные войска», отмалчивался. А потом, когда ему уже за 80 стало, начал рассказывать про свою службу: где были, что делали», - рассказал участник автопробега.

Под песни военных лет праздничная колона отправилась в путь.

Первая остановка - Селикса. Здесь в середине прошлого столетия формировались воинские части, именно отсюда сотни пензенцев отправились на фронт. После возложения цветов к монументу солдатам Красной армии участники автопробега решили двинуться на Северную Поляну.

«Маршрут был немного другой, но вчера что-то подумалось: почему мы проезжаем мимо бюста маршала Победы? Человек действительно сделал очень многое, чтобы страна победила», - аргументировал руководитель отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

К подножию памятника легендарному главнокомандующему Георгию Жукову тоже легли красные гвоздики. Финишировала колона у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

Такой автопробег станет ежегодным.