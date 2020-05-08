В Канаевке торжественно открыли мемориал участникам войны

08.05.2020 | 20:12

В масках, соблюдая дистанцию не меньше полутора метров друг от друга, на торжественное открытие обновленного мемориала в Канаевке Городищенского района пришли 10 человек. Остальных специально созывать не стали, чтобы избежать массово скопления людей в условиях распространения коронавируса.

Комплекс, посвященный местным уроженцам, участникам Великой Отечественной, в селе стали обустраивать пять лет назад.

«Здесь была ровная поляна, мы начали с установки мемориального камня, а затем огородили», - сообщил уроженец Канаевки Юрий Краснов.

В год 75-летия Победы комплекс дополнили двумя плитами, на которых начертаны фамилии сельчан, не вернувшихся с фронта. Погибших - 430 человек.

«Пожилые жители, видя, как сохраняется история в других населенных пунктах, вышли с инициативой сделать у нас такое место. Мы собирали кто сколько мог», - рассказал глава администрации Канаевского сельсовета Евгений Амелин.

«Память должна существовать всегда и везде. Если взять статистику по Городищенскому району, выясняется: 14 тысяч человек ушли на фронт и не вернулось около 9 тысяч. Понимаете, какая это страшная беда была для района?» - добавил заместитель главы администрации Городищенского района Александр Макушкин.

В ближайшее время активисты намерены благоустроить территорию вокруг мемориала и разбить сквер.