Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|21:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Канаевке торжественно открыли мемориал участникам войны

Печать

В масках, соблюдая дистанцию не меньше полутора метров друг от друга, на торжественное открытие обновленного мемориала в Канаевке Городищенского района пришли 10 человек. Остальных специально созывать не стали, чтобы избежать массово скопления людей в условиях распространения коронавируса.

Комплекс, посвященный местным уроженцам, участникам Великой Отечественной, в селе стали обустраивать пять лет назад.

«Здесь была ровная поляна, мы начали с установки мемориального камня, а затем огородили», - сообщил уроженец Канаевки Юрий Краснов.

В год 75-летия Победы комплекс дополнили двумя плитами, на которых начертаны фамилии сельчан, не вернувшихся с фронта. Погибших - 430 человек.

«Пожилые жители, видя, как сохраняется история в других населенных пунктах, вышли с инициативой сделать у нас такое место. Мы собирали кто сколько мог», - рассказал глава администрации Канаевского сельсовета Евгений Амелин.

«Память должна существовать всегда и везде. Если взять статистику по Городищенскому району, выясняется: 14 тысяч человек ушли на фронт и не вернулось около 9 тысяч. Понимаете, какая это страшная беда была для района?» - добавил заместитель главы администрации Городищенского района Александр Макушкин.

В ближайшее время активисты намерены благоустроить территорию вокруг мемориала и разбить сквер.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Квас приезжал ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте