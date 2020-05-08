Режим самоизоляции не спасает пензенцев от укусов клещей

08.05.2020 | 11:36

В Пензенской области за минувшую неделю с укусами клещей к медикам обратился 51 человек. Из них 21 – дети до 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 7 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности опасных кровососов, который в этом году начался 9 марта, от их укусов пострадало 144 жителя области, в том числе 62 ребенка.

За это время в лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза исследовали 147 членистоногих (64 – за минувшую неделю), снятых с людей. В 17 случаях (11,6%) результат проб был положительным.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что клещей, извлеченных из кожи, нужно поместить во флакон с ватным тампоном, смоченным водой, и доставить в вирусологическую лабораторию по адресу: улица Лермонтова, 36, 1-й этаж (вход со двора). Там специалисты исследуют кровососа на зараженность боррелиями.

В праздничные дни клещей будут принимать по адресу: улица Маршала Крылова, 3, кабинет № 102 - с 9:00 до 15:00.