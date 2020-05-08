Общество

Режим самоизоляции не спасает пензенцев от укусов клещей

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В Пензенской области за минувшую неделю с укусами клещей к медикам обратился 51 человек. Из них 21 – дети до 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 7 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности опасных кровососов, который в этом году начался 9 марта, от их укусов пострадало 144 жителя области, в том числе 62 ребенка.

За это время в лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза исследовали 147 членистоногих (64 – за минувшую неделю), снятых с людей. В 17 случаях (11,6%) результат проб был положительным.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что клещей, извлеченных из кожи, нужно поместить во флакон с ватным тампоном, смоченным водой, и доставить в вирусологическую лабораторию по адресу: улица Лермонтова, 36, 1-й этаж (вход со двора). Там специалисты исследуют кровососа на зараженность боррелиями.

В праздничные дни клещей будут принимать по адресу: улица Маршала Крылова, 3, кабинет № 102 - с 9:00 до 15:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Народ, клещей принимают!... Почём?

Гость||

идиотский заголовок. Соблюдали бы режим, никто бы их не укусил.

Гость||

Гость писал(a):

Народ, клещей принимают!... Почём?
У них на сайте прайс есть. Стр. 14 От 540р.

Гость||

В ответ на заголовок: Клещам никто не говорил, что надо сидеть дома.

Гость||

Да...а кто клещам-паразитам возместит упущенную выгоду за самоизоляцию хозяев?

Гость||

А если что, куда ехать чтобы его вынули?

Имя: Гость
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