Над куполом картинной галереи водрузили копию Знамени Победы

08.05.2020 | 18:48

Точную копию легендарного Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая на крыше фашистского рейхстага бойцами Красной армии, - с помощью промышленных альпинистов закрепили на шпиле пензенской картинной галереи.

«В прошлом году мы его вообще восстанавливали, то есть он не функционировал долгое время, Кирилл Владимирович просил восстановить, когда мы делали фасад в прошлом году. Теперь мы, зная, как там все монтируется, элементарно монтируем все там», - сообщил начальник отдела компании по проведению высотных работ Дмитрий Васильев.

Через небольшой люк, находящийся на куполе башни, Дмитрий поднялся к шпилю. Работы велись на высоте более 30 метров, и использование страховочного альпинистского снаряжения было обязательным.

Священный для всех участников войны алый стяг впервые затрепетал на ветру над зданием картинной галереи.

«Конечно, момент войдет в историю, потому что 9 мая 1945 года над этим куполом веял флаг РСФСР - здесь были горисполком и горком КПСС. Потом никакого флага не было. И вот 75-летие Победы мы будем праздновать под развевающейся копией Знамени Победы», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Стяг простоит над картинной галереей до 12 мая, затем его заменят на государственный флаг Российской федерации.