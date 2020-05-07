Общество

«Т Плюс» приступила к опрессовкам тепловых сетей Пензы

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В Пензе компания «Т Плюс» приступила к подготовке тепловых сетей города к отопительному сезону-2020/2021. Одним из обязательных мероприятий являются гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность.

В связи с проведением опрессовок теплосетей с 9:00 12 мая до 17:00 13 мая будет отключено горячее водоснабжение в шести жилых домах, расположенных по следующим адресам: улица Калинина, 152, 154а, 156; улица Маркина, 14/8, 12, 10/7.

«Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей снижает риск возникновения нештатных ситуаций в осенне-зимний период. Наша компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», - отметил директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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