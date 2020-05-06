«РКС» ожидают увеличения уставного капитала пензенского горводоканала

06.05.2020 | 13:54

30 апреля в ООО «Горводоканал» был переизбран совет директоров. Теперь в него входят три представителя администрации Пензы (раньше их было два). Это позволит максимально полно учитывать позиции муниципалитета при принятии дальнейших ключевых решений.

Обновленная команда, дополненная представителями городской администрации, займется выполнением стоящих перед предприятием стратегических задач.

Водоканал, в свою очередь, ожидает от представителей администрации увеличения уставного капитала. Из-за высокой задолженности теплоснабжающих организаций в марте этого года «РКС» предложили администрации увеличить капитал на 109 млн руб. Компания убеждена в важности и критической необходимости этого шага для дальнейшего развития водоканала.

О серьезности намерений федерального оператора в Пензе свидетельствует его отказ от прибыли: компания приняла для себя решение ежегодно оставлять средства на предприятии, направляя их на реализацию инвестиционной программы.

Кроме того, оплату в размере 4% выручки компания полностью направляет на решение всего комплекса производственных и экономических вопросов, внедряя лучший опыт и современные технологии в сфере водоснабжения - от управления производством, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности, до повышения клиентоориентированности и правового сопровождения.

В лице администрации Пензы «РКС» видят стратегического партнера, который так же осознает ответственность за жизнеобеспечение города и важность увеличения уставного капитала. Помимо оказываемой консультационной поддержки, компания приветствует стремление муниципалитета повысить конструктивность партнерских отношений и содействовать в софинансировании реконструкции системы водоотведения.

Партнерство в такой жизненно важной отрасли, как ЖКХ, предполагает взаимную готовность акционеров вносить вклад в развитие бизнеса. «РКС» подчеркивают, что только двусторонние усилия, совместное финансирование и реальные действия по снижению долгов перед водоканалом обеспечат предприятию успешность на благо жителей Пензы.