Пензенцы высказались о профилактике коронавируса

Коронавирус поджидает повсюду. На остановках общественного транспорта, на рекламных баннерах расклеены плакаты с информацией о новой инфекции, ее симптомах и необходимости соблюдения профилактических мер.
Один из вариантов - про то, как коронавирус глубоко засел в легких никотинозависимого. В другом страдает от табачного дыма пассивный курильщик.
Ожидающие транспорта могут занять себя чтением рекомендаций по предупреждению заболевания. Правда, многие пензенцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются соблюдать правила.
«Масочки и антисептик», - рассказала женщина.
«Руки мыть и поменьше на улицу выходить, только по работе», - призвала горожанка.
Одни четко следуют рекомендациям специалистов, другие и дедовские методы применяют, считая их эффективными.
«Головку лука - каждый вечер. Во-первых, лук для мужского здоровья очень полезен, так что не вижу никаких преград, все будут здоровы. А в масках ходят только люди больные, дабы не заражать окружающих», - отметил прохожий.
«Хлоргексидином моем руки. Полощем горло, когда приходим с улицы», - поделилась опытом пензячка.
Прежде баннеров появились плакаты в общественном транспорте, на входных группах подъездов жилых домов. Минздрав совместно с Роспотребнадзором призывают жителей задуматься о здоровье своем и близких.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Хлоргексидином? Горло?