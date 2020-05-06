Общество

Пензенцы высказались о профилактике коронавируса

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Коронавирус поджидает повсюду. На остановках общественного транспорта, на рекламных баннерах расклеены плакаты с информацией о новой инфекции, ее симптомах и необходимости соблюдения профилактических мер.

Один из вариантов - про то, как коронавирус глубоко засел в легких никотинозависимого. В другом страдает от табачного дыма пассивный курильщик.

Ожидающие транспорта могут занять себя чтением рекомендаций по предупреждению заболевания. Правда, многие пензенцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются соблюдать правила.

«Масочки и антисептик», - рассказала женщина.

«Руки мыть и поменьше на улицу выходить, только по работе», - призвала горожанка.

Одни четко следуют рекомендациям специалистов, другие и дедовские методы применяют, считая их эффективными.

«Головку лука - каждый вечер. Во-первых, лук для мужского здоровья очень полезен, так что не вижу никаких преград, все будут здоровы. А в масках ходят только люди больные, дабы не заражать окружающих», - отметил прохожий.

«Хлоргексидином моем руки. Полощем горло, когда приходим с улицы», - поделилась опытом пензячка.

Прежде баннеров появились плакаты в общественном транспорте, на входных группах подъездов жилых домов. Минздрав совместно с Роспотребнадзором призывают жителей задуматься о здоровье своем и близких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хлоргексидином моем руки и полощем горло
Хлоргексидином? Горло?

Гость||

Пензинформ!

Исправьте пост.

Хлоргексидин- яд, им нельзя полоскать горло.

Люди прочитают и могут получить тяжёлые ожоги.

Имя: Гость
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