Пензенцы высказались о профилактике коронавируса

06.05.2020 | 18:36

Коронавирус поджидает повсюду. На остановках общественного транспорта, на рекламных баннерах расклеены плакаты с информацией о новой инфекции, ее симптомах и необходимости соблюдения профилактических мер.

Один из вариантов - про то, как коронавирус глубоко засел в легких никотинозависимого. В другом страдает от табачного дыма пассивный курильщик.

Ожидающие транспорта могут занять себя чтением рекомендаций по предупреждению заболевания. Правда, многие пензенцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются соблюдать правила.

«Масочки и антисептик», - рассказала женщина.

«Руки мыть и поменьше на улицу выходить, только по работе», - призвала горожанка.

Одни четко следуют рекомендациям специалистов, другие и дедовские методы применяют, считая их эффективными.

«Головку лука - каждый вечер. Во-первых, лук для мужского здоровья очень полезен, так что не вижу никаких преград, все будут здоровы. А в масках ходят только люди больные, дабы не заражать окружающих», - отметил прохожий.

«Хлоргексидином моем руки. Полощем горло, когда приходим с улицы», - поделилась опытом пензячка.

Прежде баннеров появились плакаты в общественном транспорте, на входных группах подъездов жилых домов. Минздрав совместно с Роспотребнадзором призывают жителей задуматься о здоровье своем и близких.