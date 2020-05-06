Пензенцев порадует акция на конфеты «Чуча» в «Скидкино»

06.05.2020 | 19:12

Приобрести любимое лакомство теперь можно по привлекательной цене: акция на конфеты «Чуча» в сети магазинов «Скидкино» продлится с 6 по 12 мая.

Конфеты «Чуча» - одна из последних разработок кондитеров «Свитлайф». Лакомство выпускается только из натурального сырья, поставляемого предприятиями Пензенской области.

«Кондитерский завод «Свитлайф» производит шоколадные неглазированные конфеты высокого качества. Наши конфеты продаются не только в Пензе и Пензенской области, но и также во всех городах России и странах ближнего зарубежья.

С сегодняшнего дня в магазинах «Скидкино» стартует акция на конфеты «Чуча». Приходите, покупайте», - отметила менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Свитлайф Маркет» Арина Куприянова.

Качество конфет «Чуча» подтверждено профессионалами. Участники и гости одной из самых престижных в России и за рубежом международных выставок «Продэкспо» по достоинству оценили пензенское лакомство в современной и яркой упаковке.

Вкусный десерт украсит любое чаепитие. Конфеты «Чуча» - для детей и взрослых.