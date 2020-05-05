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Общество

В Пензе водолазы заступили на дежурство в свой праздник

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Пятнадцать крепких парней Пензенского пожарно-спасательного центра имеют квалификацию «водолаз». В начале мая к представителям этой профессии особое внимание. У них праздник, приурочен он к дате создания в России первой водолазной школы. Правда, отмечают его чисто символически - заступая на дежурство.

«Очень много коряг, в том числе затопленных деревьев, автомобильных покрышек и бутылок, то есть дно серьезно замусорено», - рассказал спасатель-водолаз Сергей Кошкин.

Чаще всего они там, где произошла трагедия: достают с глубины водоемов тела погибших. И неважно, какая погода, плюс 25 или минус 15. Например, в начале декабря 2017-го группа водолазов пробиралась к месту, где рыбак утонул, провалившись под лед.

«Человек в такую холодную погоду, когда 4-6 градусов тепла у воды, долго в ней не продержится, максимум 5-7 минут. Дальше человек устает, замерзает, силы его покидают», - пояснил водолазный специалист Геннадий Денисов.

Об опасности выхода на реки зимой, соблюдении элементарных правил поведения на воде в летний период они рассказывают и детям. Спасатели-водолазы - званые гости в детских садах, школах.

В реальности шанс спасти человека только один. Для того чтобы всегда оставаться в форме, мужчины повышают квалификацию, в том числе в ходе масштабных учений.

Спасатели-водолазы готовы выполнить работу любой сложности на глубине и прийти на помощь.

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