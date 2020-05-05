В Пензе для дачников организуют ежегодную ярмарку

В четверг, 7 мая, в Пензе, несмотря на введение режима повышенной готовности, пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка для дачников.
Товаропроизводители разместятся на площадке на улице Гагарина, 7, в Заводском районе и будут работать с 8:00 до 15:00.
«По доступным ценам на ярмарке горожане и жители области смогут приобрести семенной и посадочный материал, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур будут представлены в широком ассортименте», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Кроме того, садоводы получат возможность приобрести различные удобрения, средства защиты растений от вредителей, инвентарь.
Раньше ярмарка проводилась на площади Ленина, в ноябре 2018-го дислокацию изменили, и с тех пор мероприятие для дачников и огородников организуется в Заводском районе.
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