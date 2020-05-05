Общество

В Пензе для дачников организуют ежегодную ярмарку

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В четверг, 7 мая, в Пензе, несмотря на введение режима повышенной готовности, пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка для дачников.

Товаропроизводители разместятся на площадке на улице Гагарина, 7, в Заводском районе и будут работать с 8:00 до 15:00.

«По доступным ценам на ярмарке горожане и жители области смогут приобрести семенной и посадочный материал, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур будут представлены в широком ассортименте», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Кроме того, садоводы получат возможность приобрести различные удобрения, средства защиты растений от вредителей, инвентарь.

Раньше ярмарка проводилась на площади Ленина, в ноябре 2018-го дислокацию изменили, и с тех пор мероприятие для дачников и огородников организуется в Заводском районе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Минсельхоза Пензенской области
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Гость||

Вот он режим ХЗЧ сброд и шатание.

Гость||

А смогут ли садоводы воспользоваться урожаем?

Гость||

А как же самоизоляция?))

Гость||

только про смерть фельдшера и опппа!!!!! молодцы властьимущие!!!!

Гость||

Ну ладно ярмарка и у всех продавцов и у посещавших взять мазок на корону и посмотреть как обстановка с вирусом будет обстоять

Гость||

Логику действий понять невозможно - сидите дома, но вот вам ярмарка наздоровье!

Гость||

Гость писал(a):

А как же самоизоляция?))
Самоизоляция для слабаков! А дачников хер какой заразой возьмешь!

Гость||

Слабоумие и отвага.

Гость||

вчера посмотрела на дачные автобусы . Все в масках и дистанцию соблюдают. А вот на детских площадках, на аллее и в магазине МЕТРО на Карпинской народу полно и все без масок.

Гость||

Логика проста, бизнес, а короновирус для зомбируемого быдла

Имя: Гость
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