Природа порадовала пензенцев буйным майским цветением

04.05.2020 | 16:37

Буйством цвета радует природа пензенцев. Белый наряд примерили вишни и сливы. Словно невесты, они привлекают к себе внимание. Правда, на улицах любующихся немного. В условиях режима самоизоляции горожане с балконов созерцают майскую красоту.

Весеннее цветение - явление мимолетное. Вот уже облетает абрикос. В Пензе южный гость тоже живет и даже дает плоды.

Садоводы, глядя на белую роскошь на ветвях, не торопятся делать выводы, насколько будет урожайным год. Зима выдалась по-настоящему европейской, теплой, без низких отрицательных температур, но вот весна бывает непредсказуемой.

«Если не будет никаких природных катаклизмов, то есть не пройдет дождик с кирпичами или не ударит мороз минус 20, ну минус 10 (минус 1-2 - ничего деревьям не будет, а вот сильные заморозки, конечно, цвет повредят), тогда мы будем с урожаем», - сделала прогноз автор и ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

Вслед за плодовыми деревьями и другие представители растительного царства готовятся к цветению. Там, где больше света и тепла, кусты сирени чувствуют себя прекрасно. А вот душистая вдохновительница Сергея Есенина черемуха уже источает аромат под окнами горожан.

В аудиоархивах не сохранилось записи поэта, воспевшего ее в стихах. Сейчас это произведение прочно вошло в школьную программу, его декламируют ученики на уроках и профессиональные чтецы: «Черемуха душистая с весною расцвела и ветки золотистые, что кудри, завила. Кругом роса медвяная сползает по коре, под нею зелень пряная сияет в серебре».

По народным поверьям, во время цветения черемухи наступает весенняя прохлада, но в этот раз, похоже, приметам не суждено сбыться.