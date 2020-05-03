Зареченцы в рамках акции наполнят «тележки добра»

03.05.2020 | 11:02

В Заречном стартовала благотворительная акция «Тележка добра». Инициаторами ее проведения выступили волонтеры.

Они предложили поставить в магазинах специальные тележки, чтобы любой желающий мог положить туда продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, бытовой химии, товары первой необходимости.

«Так каждый неравнодушный зареченец может помочь людям, которые в период самоизоляции оказались в трудной жизненной ситуации в связи с резким снижением или лишением дохода», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на администрацию закрытого города.

Когда тележка наполнится, волонтеры соберут товары и передадут их комбинату школьного питания. Там работники сформируют наборы для нуждающихся горожан.

Сейчас в акции участвуют уже 9 торговых объектов города. В ближайшие дни «тележки добра» появятся и в других магазинах.