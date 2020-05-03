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Общество

Пензенские активисты назвали воды Мойки отравленными

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Пензенские активисты провели экологический рейд по Суре, чтобы определить очаги ее загрязнения. Маршрут пролегал вверх по течению от базы пожарно-спасательного центра и включал заход в реку Пензу.

Итоги обследования были неутешительными. Участники рейда обнаружили очаги загрязнения по обоим берегам Суры и Пензы и констатировали плачевное состояние главной водной артерии области.

По их словам, свалки бытовых отходов существуют уже много лет, никто не торопится их убирать.

Обследовали участники рейда и место впадения Мойки в Суру. Экологическое состояние водного объекта их не удовлетворило.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, активисты считают Мойку, заключенную в бетонный коллектор и текущую по городу, страшным источником загрязнения Суры. Отравленная вода, смешанная с отходами жизнедеятельности человека, стекает в главную реку области, грязевой шлейф беспрепятственно вклинивается в ее русло.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

пантюшова мордой ткнуть в этот коллектор и пусть расхлёбывает, как говорится, назвался экологом - полезай в коллектор...

Гость||

Экологи только штрафы стричь могут, а толку от них абсолютно нет. Паразиты натуральные!

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