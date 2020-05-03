Пензенские активисты назвали воды Мойки отравленными

Пензенские активисты провели экологический рейд по Суре, чтобы определить очаги ее загрязнения. Маршрут пролегал вверх по течению от базы пожарно-спасательного центра и включал заход в реку Пензу.
Итоги обследования были неутешительными. Участники рейда обнаружили очаги загрязнения по обоим берегам Суры и Пензы и констатировали плачевное состояние главной водной артерии области.
По их словам, свалки бытовых отходов существуют уже много лет, никто не торопится их убирать.
Обследовали участники рейда и место впадения Мойки в Суру. Экологическое состояние водного объекта их не удовлетворило.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, активисты считают Мойку, заключенную в бетонный коллектор и текущую по городу, страшным источником загрязнения Суры. Отравленная вода, смешанная с отходами жизнедеятельности человека, стекает в главную реку области, грязевой шлейф беспрепятственно вклинивается в ее русло.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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пантюшова мордой ткнуть в этот коллектор и пусть расхлёбывает, как говорится, назвался экологом - полезай в коллектор...