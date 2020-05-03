Пензенские активисты назвали воды Мойки отравленными

03.05.2020 | 14:02

Пензенские активисты провели экологический рейд по Суре, чтобы определить очаги ее загрязнения. Маршрут пролегал вверх по течению от базы пожарно-спасательного центра и включал заход в реку Пензу.

Итоги обследования были неутешительными. Участники рейда обнаружили очаги загрязнения по обоим берегам Суры и Пензы и констатировали плачевное состояние главной водной артерии области.

По их словам, свалки бытовых отходов существуют уже много лет, никто не торопится их убирать.

Обследовали участники рейда и место впадения Мойки в Суру. Экологическое состояние водного объекта их не удовлетворило.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, активисты считают Мойку, заключенную в бетонный коллектор и текущую по городу, страшным источником загрязнения Суры. Отравленная вода, смешанная с отходами жизнедеятельности человека, стекает в главную реку области, грязевой шлейф беспрепятственно вклинивается в ее русло.