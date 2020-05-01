В Пензенской области появились баннеры с портретами фронтовиков

01.05.2020 | 16:20

В Пензенской области стартовал проект «75 правил жизни победителей». На улицах населенных пунктов установлены билборды с портретами пензенцев - ветеранов Великой Отечественной войны и цитатами из их рассуждений.

Конструкции размещены на улицах, где живут фронтовики, сообщили в департаменте информационной политики и СМИ региона.

В Пензе у дома № 2 на проспекте Победы установлен баннер, посвященный полковнику Александру Волкову. В 1943 году он попал на фронт в составе 183-й стрелковой дивизии 38-й армии, участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Александр Васильевич награжден орденом Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, Знаком Почета. Всего у него 44 награды.

У дома № 33 на проспекте Строителей размещен плакат с портретом полковника Владимира Керханаджева, участника Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге. Владимир Михайлович - почетный гражданин Пензы, бывший председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В селе Рамзай Мокшанского района на улице Желиховского установлен баннер с изображением майора Александра Дручкова - председателя совета ветеранов 354-й стрелковой Калинковичской дивизии. Александр Константинович - почетный гражданин Пензенской области. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, 18 медалями, Знаком Почета.