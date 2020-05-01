Не все пензенцы преодолели желание отправиться на шашлыки

01.05.2020 | 19:00

Утки, обитающие в микрорайоне ГПЗ-24, в первый день мая наблюдали нестандартную картину - практически пустой берег реки. В праздник мира и труда пензенцы не пришли жарить шашлык. Совсем не так было в прошлом году: отдыхающие заполонили пляж и наслаждались вкусом мяса, приготовленного на огне.

Ежегодную традицию нарушил режим самоизоляции. Постоянных отдыхающих заранее предупредили, что устроить пикник на пляже не выйдет.

«Всем, кто здесь гуляет с колясочками, без колясочек, сказала: «Не приходите, будет патруль, все будет проверяться». У нас вообще запрещено жечь свои мангалы, а стационарные сразу видно, я сразу туда пойду. Здесь никого нет», - рассказала администратор зоны отдыха Елена Журавлева.

Женщина с утра следила за ситуацией в зоне отдыха и осталась на посту допоздна.

«Часов до 11 точно, потому что уйдешь, а они жечь прибегут ночью. Ни патруля, ни полиции, а я здесь», - отметила Елена Журавлева.

Если на официальном пляже отдыхающих не было, то это не значит, что их не было вообще. Например, у пруда на Западной Поляне журналисты 11 канала встретили сразу несколько групп отдыхающих и уловили стойкий запах шашлыка.

А еще дым выдавал места розжига мангалов, так что даже за деревьями не спрятаться. Но есть и те, кто не скрывается ни от кого.

«Если нельзя, но очень хочется, то можно», - заявил мужчина.

«Уже устали сидеть дома, хочется подышать воздухом. Люди со всей окрестности сюда ходят, тут замечательные пейзажи, озеро», - пояснила женщина.

Впрочем, больших компаний не было.