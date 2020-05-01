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Общество

Для поездки из Пензы в Москву потребуется пропуск

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Для поездки в Москву одного билета теперь недостаточно. В период строгих ограничительных мер, введенных в столичном регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, люди, отправляющиеся в Белокаменную на личном транспорте, автобусе, поезде или самолете, должны иметь на руках электронный пропуск.

«Мы информируем население Пензенской области и Пензы о том, что это необходимо иметь. Это распоряжение не наше, а властей Москвы. Вопрос состоит в том, чтобы пассажир заранее побеспокоился о своем передвижении по Москве, то есть имел определенные виды пропусков, которые обозначены в данном постановлении Собянина», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

В противном случае человека привлекут к административной ответственности, как только он вступит на московскую землю. Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы обязали предупреждать пассажиров о крупных штрафах, грозящих нарушителям режима самоизоляции. Правда, пензенская воздушная гавань пока закрыта.

«Возобновление рейсов в Москву мы планировали открыть 28-го числа, билеты продавались, но приняли общее решение руководство аэропорта и S7, что необходимо продлить отмену рейсов до 21 мая», - отметил Юрий Осколков.

Поезда и автобусы продолжают ходить в столицу и обратно. С автовокзала ежедневно совершается четыре рейса в Москву.

«Планируем, что здесь будет специально обученный человек, да и не только здесь, а там, откуда в Москву выезжают. Я буду собирать директоров и обучать процессу, перевозчики тоже будут принимать участие. Может, если кто не успеет, будут делать это в автобусе», - пояснил генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» Роберт Степанов.

На официальном сайте автовокзала размещена информация, как оформить электронный пропуск. Несмотря на рекомендации правительства Пензенской области воздержаться от поездок в столицу, существуют категории граждан, которые вынуждены посещать эпидемиологически неблагополучный регион. В первую очередь это работающие в Москве люди, те, кто нуждается в медицинской помощи, и, наконец, ее жители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Т.е. заразным москвичам можно в регионы ездить, а наоборот нелья? Шикарно...

Гость||

Они умные все, это мы стадо. Они поднялись по жизни.

Гость||

Грин Карта Москвы?Зелёная карта в страну Московия?

Гость||

Гость писал(a):

Грин Карта Москвы?Зелёная карта в страну Московия?
Давно пора! Обслуга должна в страну Москву ездить по визе! Хватит кормить замкадье!

Гость||

Что началась заваруха? Если Моська -Зелёная карта,если Морда-Жёлтая карта?

Гость||

А почему тогда москвичи прут на майские праздники в Пензу? Куда можно позвонить, чтобы проверили их на наличие коронавируса? Вся зараза к нам с Москвы завезлась. Почему их выпускают?

Гость||

Делайте в регионах зарплаты и рабочие места как в Москве, и никто ездить в неё не будет!

Гость||

Гость писал(a):

Делайте в регионах зарплаты и рабочие места как в Москве, и никто ездить в неё не будет!
Может тебе еще ключ от квартиры, где девки лежат?

Имя: Гость
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