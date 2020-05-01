Для поездки из Пензы в Москву потребуется пропуск

01.05.2020 | 18:24

Для поездки в Москву одного билета теперь недостаточно. В период строгих ограничительных мер, введенных в столичном регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, люди, отправляющиеся в Белокаменную на личном транспорте, автобусе, поезде или самолете, должны иметь на руках электронный пропуск.

«Мы информируем население Пензенской области и Пензы о том, что это необходимо иметь. Это распоряжение не наше, а властей Москвы. Вопрос состоит в том, чтобы пассажир заранее побеспокоился о своем передвижении по Москве, то есть имел определенные виды пропусков, которые обозначены в данном постановлении Собянина», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

В противном случае человека привлекут к административной ответственности, как только он вступит на московскую землю. Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы обязали предупреждать пассажиров о крупных штрафах, грозящих нарушителям режима самоизоляции. Правда, пензенская воздушная гавань пока закрыта.

«Возобновление рейсов в Москву мы планировали открыть 28-го числа, билеты продавались, но приняли общее решение руководство аэропорта и S7, что необходимо продлить отмену рейсов до 21 мая», - отметил Юрий Осколков.

Поезда и автобусы продолжают ходить в столицу и обратно. С автовокзала ежедневно совершается четыре рейса в Москву.

«Планируем, что здесь будет специально обученный человек, да и не только здесь, а там, откуда в Москву выезжают. Я буду собирать директоров и обучать процессу, перевозчики тоже будут принимать участие. Может, если кто не успеет, будут делать это в автобусе», - пояснил генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» Роберт Степанов.

На официальном сайте автовокзала размещена информация, как оформить электронный пропуск. Несмотря на рекомендации правительства Пензенской области воздержаться от поездок в столицу, существуют категории граждан, которые вынуждены посещать эпидемиологически неблагополучный регион. В первую очередь это работающие в Москве люди, те, кто нуждается в медицинской помощи, и, наконец, ее жители.