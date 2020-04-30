Общество

В Средней Елюзани приступили к возведению новой мечети

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района приступили к возведению новой мечети. Рабочие начали рыть котлован под фундамент здания.

Работа закипела рядом с центральной мечетью № 1 Средней Елюзани, которую возвели больше 100 лет назад.

«Внутри она была построена из бревен, поэтому зимой тепло не держится и в мечети не так уж и комфортно, тем более старшему поколению. Пришли к мнению всей махаллей построить здесь «визитку» Средней Елюзани - красивую мечеть», - рассказал муфтий Централизованного духовного управления мусульман области Асият Уразаев.

Современное здание будет площадью 800 квадратных метров. До 1 000 верующих смогут одновременно находиться внутри. Высота минаретов составит 28 метров. Возводить мечеть станут всем миром. Планируемый срок окончания работ - 2025 год.

«Строительство хозспособом (на пожертвования населения) - для нас это не ново. За последние 10-15 лет построено очень много мечетей. По состоянию на 1 января 2020 года у нас официально зарегистрировано 11 мечетей», - сообщил глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин.

В новом здании найдут место для конференц- и актовых залов, библиотеки. Прежнюю мечеть планируют со временем снести, а территорию благоустроить, разбив небольшой сквер.

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Гость||

Ура Царю!

Гость||

Вот это правильно я считаю,мечетей должно быть много как шаурмяшных

Гость||

им тоже 10 миллиардов из бюджета подарят?

Как и мощепоклонникам.

Гость||

Из бюджета Елюзани?да ти шайтан?))

Гость||

О больницах надо думать ,о медицине ,о науке ,а не о мечетях, средневековье....

Гость||

Сомкнулись со своими аллахами, христами, инновации, будем, полудурки набожные. И рай и ад, здесь на земле. И грехи надо искупать делами, а не на коленках в молитвах ползать.

Имя: Гость
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