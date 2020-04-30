В Средней Елюзани приступили к возведению новой мечети

30.04.2020 | 19:12

В селе Средняя Елюзань Городищенского района приступили к возведению новой мечети. Рабочие начали рыть котлован под фундамент здания.

Работа закипела рядом с центральной мечетью № 1 Средней Елюзани, которую возвели больше 100 лет назад.

«Внутри она была построена из бревен, поэтому зимой тепло не держится и в мечети не так уж и комфортно, тем более старшему поколению. Пришли к мнению всей махаллей построить здесь «визитку» Средней Елюзани - красивую мечеть», - рассказал муфтий Централизованного духовного управления мусульман области Асият Уразаев.

Современное здание будет площадью 800 квадратных метров. До 1 000 верующих смогут одновременно находиться внутри. Высота минаретов составит 28 метров. Возводить мечеть станут всем миром. Планируемый срок окончания работ - 2025 год.

«Строительство хозспособом (на пожертвования населения) - для нас это не ново. За последние 10-15 лет построено очень много мечетей. По состоянию на 1 января 2020 года у нас официально зарегистрировано 11 мечетей», - сообщил глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин.

В новом здании найдут место для конференц- и актовых залов, библиотеки. Прежнюю мечеть планируют со временем снести, а территорию благоустроить, разбив небольшой сквер.