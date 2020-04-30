В Пензенской области пошили больше миллиона защитных масок

30.04.2020 | 09:13

К среде, 29 апреля, объем производства масок в регионе превысил 1 млн штук. Кроме того, специалисты пошили более 4 500 защитных комбинезонов и 4 000 костюмов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, пошивом средств индивидуальной защиты в области занимаются 22 предприятия. Специалисты изготавливают из нетканого материала маски, повязки, халаты, нарукавники и одежду.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящий момент ситуация с обеспечением жителей области масками в некоторой степени стабилизировалась.

«Проблема остается острой, но не настолько, как три недели назад», - отметил он.

К 29 апреля количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 364. 116 человек благополучно перенесли инфекцию, 7 скончались.