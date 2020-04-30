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Общество

В Пензенской области пошили больше миллиона защитных масок

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К среде, 29 апреля, объем производства масок в регионе превысил 1 млн штук. Кроме того, специалисты пошили более 4 500 защитных комбинезонов и 4 000 костюмов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, пошивом средств индивидуальной защиты в области занимаются 22 предприятия. Специалисты изготавливают из нетканого материала маски, повязки, халаты, нарукавники и одежду.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящий момент ситуация с обеспечением жителей области масками в некоторой степени стабилизировалась.

«Проблема остается острой, но не настолько, как три недели назад», - отметил он.

К 29 апреля количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 364. 116 человек благополучно перенесли инфекцию, 7 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

И где они все?

Гость||

Ну и кому они теперь нужны

Гость||

И где они? На словах? И на...

они нужны по вашим баснословным ценам?!!!Носите сами!!!

Гость||

Гость писал(a):

И где они все?
ясно где, в магазинах по 40 рублей.

Гость||

Тут недавно предлагали подработку шить маски на дому, 3 рубля за штуку платили, а в аптеке по 40 рублей продают самые дешёвые. Вот и получается как на людях навариваются.

Имя: Гость
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