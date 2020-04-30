В Пензенской области алкогольная отрава лишила жизни 57 человек

30.04.2020 | 09:34

В I квартале 2020 года в Пензенской области зарегистрировано 157 случаев острых алкогольных отравлений, из которых 57 имели летальный исход. В трех случаях отравились дети в возрасте до 14 лет, в четырех - подростки 15-17 лет.

В возрастной структуре смертельных отравлений преобладают люди 40-49 лет, за ними - 26-39 лет, на третьем месте - граждане 50 лет и старше.

«Социальная структура отравившихся алкоголем не изменилась в сравнении с 1 кварталом 2019 года: на 1-м месте - безработные, они же преобладают среди отравившихся со смертельным исходом; на 2-м месте - работающее население по количеству отравившихся, пенсионеры - по количеству умерших; на 3-м месте - пенсионеры по количеству отравившихся, работающее население - по количеству умерших», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отравления алкоголем с превышением среднеобластного показателя на 100 тысяч населения зафиксированы в Пензе, Колышлейском, Наровчатском, Лопатинском, Лунинском, Никольском и Малосердобинском районах.

Чаще всего потребители опасного спиртного покупали его в торговых точках. Эти сведения сообщили те, кто выжил. В смертельных случаях место приобретения жидкости осталось неизвестным.