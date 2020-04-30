«ТНС энерго Пенза» оплатит квитанции ветеранов за электроэнергию

30.04.2020 | 16:53

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне ООО «ТНС энерго Пенза» реализует ряд инициатив, приуроченных к знаменательной дате.

В числе прочего гарантирующим поставщиком электроэнергии в Пензенской области решено не выставлять плату за ресурс, потребленный в апреле ветеранами.

Акция затронет более 450 человек - участников боевых действий. Расходы по оплате электроэнергии возьмет на себя энергосбытовая компания.

Изменения в расчетах отобразятся в платежных документах, которые поступят потребителям уже в начале мая.

«Акции, приуроченные к 9 Мая, наша компания проводит ежегодно на протяжении многих лет. День Победы является поистине народным праздником. В каждом из нас - уважение и безмерная признательность всем, кто жертвовал собой ради свободы и мирной жизни нашей Родины. И сохранение памяти о каждом из героев - наш вечный долг», - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.