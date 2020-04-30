Работники пензенского депо покрасили памятник паровозу

30.04.2020 | 19:24

К майским праздникам «Сталинец» засиял новыми яркими красками. Паровоз - символ Железнодорожного района Пензы - нуждался в реставрационных работах. Как только позволила погода, целая бригада эксплуатационного локомотивного депо взялась за дело.

«Колесная пара старая стала, нужно освежить краску, все-таки скоро 9 Мая - день Победы. Всю войну прошел паровоз, все на них ездили. Вот и покрасим», - отметил сотрудник эксплуатационного локомотивного депо г. Пензы Андрей Кустов.

Локомотив установили в 1985-м в память о пензенских воинах, погибших в борьбе с фашизмом. Паровоз марки СУ был построен 82 года назад на коломенском заводе. В военное время он тянул санитарные составы.

«Данная акция проводится ежегодно, ко Дню Победы реставрируем по мере возможности - покраска и тому подобное», - рассказал заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо г. Пензы Петр Индряков.

Все запланированные работы были выполнены за один день.

«Слаба богу, что получилось именно к 1 мая покрасить его, немножечко отреставрировать! Здесь все идет в комплексе: строится дорожка, будет новый тротуар. Я думаю, людям будет приятно, если даже не на 9 Мая, а в свободное время подойти к паровозу, посмотреть, сфотографироваться. Замечательный арт-объект, как котором написано «75 лет Великой Победе», - сообщил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

В этом году у паровоза-памятника тоже знаменательная дата: он простоял на постаменте 35 лет.