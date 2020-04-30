Общество

Работники пензенского депо покрасили памятник паровозу

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К майским праздникам «Сталинец» засиял новыми яркими красками. Паровоз - символ Железнодорожного района Пензы - нуждался в реставрационных работах. Как только позволила погода, целая бригада эксплуатационного локомотивного депо взялась за дело.

«Колесная пара старая стала, нужно освежить краску, все-таки скоро 9 Мая - день Победы. Всю войну прошел паровоз, все на них ездили. Вот и покрасим», - отметил сотрудник эксплуатационного локомотивного депо г. Пензы Андрей Кустов.

Локомотив установили в 1985-м в память о пензенских воинах, погибших в борьбе с фашизмом. Паровоз марки СУ был построен 82 года назад на коломенском заводе. В военное время он тянул санитарные составы.

«Данная акция проводится ежегодно, ко Дню Победы реставрируем по мере возможности - покраска и тому подобное», - рассказал заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо г. Пензы Петр Индряков.

Все запланированные работы были выполнены за один день.

«Слаба богу, что получилось именно к 1 мая покрасить его, немножечко отреставрировать! Здесь все идет в комплексе: строится дорожка, будет новый тротуар. Я думаю, людям будет приятно, если даже не на 9 Мая, а в свободное время подойти к паровозу, посмотреть, сфотографироваться. Замечательный арт-объект, как котором написано «75 лет Великой Победе», - сообщил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

В этом году у паровоза-памятника тоже знаменательная дата: он простоял на постаменте 35 лет.

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Гость||

Работники пензенского депо покрасили памятник паровозу

ПАРОВОЗ - памятник паровозу???

Гость||

Какой Сталинец? Господа журналисты - вы сами то читаете что пишите? Никогда такие паровозы Сталинцами не называли, уж Пётр Индряков первым должен быть в теме. Это паровоз серии Су и машинисты его называли или сушкой или сучкой, несёт пургу заместитель начальника депо по эксплуатации

Гость||

Когда мотор запустят? Гусеницы приделают?

Гость||

Памятник танку), памятник самолёту), памятник " катюше") и т.д. и т.п.

Гость||

Памятник матери... Памятник образованию еще осталось.

Гость||

А мне очень понравилось это событие, такое не формальное, приятное,.Спасибо .

Гость||

Это хорошо...ещё сквер этот необходимо лучше благоустроить в местах магазина магнит...плоховатые парковки, деревья аварийные...сквер где паровоз не благоустроен согласно современным идеям...лавочек вообще нет, мусорок нет...рядом ночной клуб барсук...не то..здание надо рядом с паровозом и трудом железнодорожников или автовокзала...как то архитекторы не додумались ...ноту не ту взяли...с ночным клубом барсук и т.д...это плохо...давно мемто ул.Луначарского и ул.Каракозова надо изменить сделать интересней и современней в целом районе...и где паровоз чтр то надо дострйное из зданий размещать...для новых поколений пример к отчизне и т.д...

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