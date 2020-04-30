Горводоканал: Поддержите нашу работу - заплатите за воду

30.04.2020 | 11:09

Апрельские квитанции за водоснабжение и водоотведение жителям Пензы принесли в конце месяца. Это сделано для того, чтобы потребители смогли спланировать свой бюджет перед майскими праздниками.

ООО «Горводоканал» обратился к абонентам с просьбой своевременно оплачивать квитанции за воду, ведь именно эти платежи дают возможность ресурсоснабжающей организации ремонтировать и обновлять сети, реконструировать сооружения водоподготовки и очистки стоков, обеспечивать бесперебойное водоснабжение города, что так важно в условиях самоизоляции и профилактики распространения коронавируса.

Несмотря на сложившиеся непростые условия, Горводоканал продолжает работать в штатном режиме, организуя жизнеобеспечение населения.

На протяжении последних двух месяцев принимаются меры безопасности как для работников предприятия, так и для потребителей: персонал, в том числе напрямую контактирующий с питьевой водой, обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется санитарная обработка производственных и бытовых помещений, транспорта, а на водоочистных сооружениях усилен контроль за качеством воды.

За всей этой работой стоит большой труд людей, цель которых - обеспечить жителей города чистой водой.

«Постановлением Правительства России № 424 от 2 апреля 2020 года «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостановлено взыскание неустоек, штрафов и пеней до 1 января 2021 года, однако это вовсе не означает, что квитанции можно игнорировать, ведь накопленную задолженность все равно придется оплатить», - предупредили в горводоканале.