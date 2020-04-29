Жителей Сурского края предупредили о коварности весенней воды

29.04.2020 | 18:36

Переходный период всегда чреват сложностями и таит опасности. Скинувшая ледяные оковы весенняя вода на реках и озерах притягательна, но коварна. Рискуют рыбаки, стоящие на краю берега. Очень много ловушек на Суре, возле плотины на ТЭЦ № 1. некоторые выходят прямо на элементы гидротехнического сооружения.

«Для ловли рыбы выбирайте более безопасные места. Уходите с парапета! Там скользко, можно упасть в ледяную воду. Переохлаждение организма: 15-20 минут - и человек остынет!» - предупредил их государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Леонид Мотышен.

Еще одна группа риска - ранние отдыхающие. Скоро майские праздники, наверняка многим захочется нарушить режим самоизоляции и выбраться на природу.

«Ожидается повышение температуры. Очень много людей, я думаю, окажется на водоемах Сурского края. Хотелось бы их предупредить, чтобы соблюдали технику безопасности, особенно следили за своими детьми, в воду по возможности не заходили. Независимо от температуры окружающей среды она еще не прогрелась, купальный сезон открывать рано», - сообщил старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Дмитрий Шибаев.

А всем владельцам маломерных судов, для которых навигация уже открыта, при выходе на водный объект следует при себе иметь спасательные жилеты. Иначе - крупный штраф.